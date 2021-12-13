【冬至三餸一湯】脆皮燒肉+豉油王蝦+鮑魚冬菇燜雞+蜜瓜螺頭湯

不經不覺已來到12月中，俗語「冬大過年」，冬至正是一家人團聚的重要日子，吃得一定要比平時豐富！趁着還有個多星期，還未想到冬至要為家人炮製什麼菜式的話，不妨參考以下建議的三餸一湯食譜，包括：脆皮燒肉、豉油王蝦、冬菇鮑魚燜雞以及相當足料的「爵士湯」。



脆皮燒肉

自製燒肉聽起來像是不可能的任務，但隨住氣炸鍋愈來愈普及，在家中都能自製皮脆肉嫩的燒肉。燒肉其實不算難做，但花時間而且工序略繁複，為了簡化，可以買凍肉舖的急凍腩肉，比較細塊，但相對一大件的五花肉會較易處理。燒肉氣炸之前要醃好，想更入味不妨先𠝹幾刀（別切斷豬皮），這步驟能使厚身的豬腩肉更易熟和入味。究竟要怎麼製作出脆皮的燒肉呢，有幾個步驟一定要做。

請按下圖睇燒肉脆皮5大貼士：

+ 3

【氣炸鍋食譜】脆皮燒肉媲美燒臘舖水準 5招令豬皮脆口鬆化

+ 1

豉油王蝦

講到豉油王蝦，有人會直接用美極鮮醬油來煮這道菜，但其實自調醬汁也非常方便！調醬汁只加入了頭抽、糖和水，為甚麼要註明是頭抽呢？首先要講講兩者的分別，頭抽的「頭」是指它是頭一輪提煉的豉油，每一缸豉油只得一批頭抽，因此尤其矜貴，黃豆味重，整體較香醇鮮味。至於生抽則黃豆味輕，同時比頭抽鹹。

【豉油王蝦食譜】肉質爽彈惹味 醬汁鮮甜不過鹹有秘訣

豉油王蝦食譜

鮑魚冬菇燜雞

鮑魚冬菇燜雞有鮑魚又有嫩雞，更有吸盡整鍋精華的冬菇，作為宴客菜不失禮同時好下飯。這道宴客菜十分簡單，基本上先把雞醃好略再煎香，加入其他配料及調味料燜至入味便完成，新手都可以輕鬆做到。不過，坊間的鮑魚冬菇燜雞有2種做法，（1）選用鮮鮑魚配以蠔油生抽等調味料燜至入味；（2）選用罐頭鮑魚及利用罐頭鮑汁把材料燜煮，各位悉隨尊便。

【鮑魚冬菇燜雞食譜】簡易賀年宴客菜 罐頭鮑魚煮得軟腍3秘訣！

鮑魚冬菇燜雞食譜

蜜瓜螺頭豬腱湯（爵士湯）

以前總覺得用蜜瓜煲湯感覺有點怪，卻見到有很多人都會煲「蜜瓜螺頭豬腱湯」，這個湯更架勢到有「爵士湯」之稱，翻查資料方發現這湯不但適合在秋冬時節養顏養生，背後更有段古。不少富豪都有自己鍾愛的名人飯堂，而鄧肇堅爵士則經常到位於上環的西苑酒家用餐，帶備自己的湯料，請大廚為他煲一個私房湯水，蜜瓜、螺頭、豬肉等等正是由他帶來，直至西苑問准鄧爵士能否放到菜單上讓其他客人品嘗，久而久之變得普及，人人都知道蜜瓜螺頭湯來自何人，「爵士湯」因而聞名，其潤燥功效等獲不少女士、名人追捧。

【健康湯水食譜】蜜瓜螺頭豬腱湯有段古 陰虛宜飲爵士湯潤燥養顏

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

+ 1

剪接：趙錦添