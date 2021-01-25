撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-01-25 12:45

「年三十食團年飯」是香港人多年的傳統，家家戶戶在年三十當天便會趕回家共聚享受天倫之樂。不過受新冠肺炎疫情影響下，一家人未必能一同到餐廳做節，甚至回港團圓。不管是兩小口或是小家庭其實都一樣可以簡單整幾道意頭菜慶團圓，新手都可以輕鬆駕馭！

團年飯菜式雖然年年都大同小異，但因為是一家人聚在一起而令餸菜的味道昇華。別以為做節菜式一定要擁有頂尖廚藝才可以完成，其實只要耍耍小聰明，選擇適合的廚具及食材，一樣可以簡單煮出以下的三餸一湯：豉油雞、蔥油蝦、螺片扒生菜和淮山杞子海底椰螺頭湯。

團年飯三餸一湯：豉油雞、蔥油蝦、螺片扒、淮山杞子海底椰螺頭湯

蔥油蝦

做節時當然要有寓意長壽笑哈哈的大蝦！若然吃厭了豉油王蝦、茄汁蝦，不妨嘗試以下的蔥油蝦，不用勾芡、不用調配醬汁，只需大量的蔥及少量調味料便可完成！

【蔥油蝦食譜】蝦似老人家長壽笑哈哈！過年必吃提升香味要加...

蔥油蝦食譜

玫瑰豉油雞

團年飯餐桌上總少不了雞，更要完完整整的一隻。常見的中式雞食譜如豉油雞大多都以「浸雞」的方式把雞煮熟，其實只用電飯煲，都可以輕易完成，安全免睇火又入味，而雞肉的滑嫩程度跟浸出來的不相伯仲。

【豉油雞食譜】玫瑰豉油雞皮爽肉嫩汁撈飯一流 剪雞擺盤零難度！

豉油雞食譜

完成的豉油雞需斬件才可上桌，倘若認為斬件太困難，可以用剪的方式原雞剪件，簡單企理。同時謹記把豉油雞放涼才剪，因趁熱時動手容易灼傷，或無法好好拿穩雞隻，其次雞皮黐手，容易弄破。

按圖看「剪雞」步驟：

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【剪雞貼士】唔想只食手撕雞？按壓鬆關節學識5個小撇步剪雞0難度

螺片扒生菜

傳統中國人愛「財」，取其諧音「生財」，今次就介紹一道由「生菜」煮成的意頭菜——螺片扒生菜，只消15分鐘就煮得好，慳時間、低成本，而且絕對夠體面，一點也不失禮！

【螺片扒生菜食譜】15分鐘炮製意頭做節菜 生菜逐層剝有寓意！

螺片扒生菜食譜

淮山杞子海底椰螺頭湯

即使春天將至，但仍需多注意養生潤肺，以防因天氣轉變而著涼。淮山杞子海底椰螺頭湯，乃潤肺止咳、加倍滋潤、補而不燥的湯水，一家大細都啱飲！

【健康湯水食譜】淮山杞子海底椰螺頭湯潤肺止咳 加無花果更有效