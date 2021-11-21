芋頭食譜合集｜排鈉降血壓芋頭粉甜要點揀？10款小食主菜甜品做法

芋頭，一年四季當造但秋天卻是盛產之時，中秋時會吃當造的芋仔應節；冬天時會吃芋頭煲仔菜暖身。芋頭除了在蒸煮過後帶來美味粉嫩的口感外，同樣帶來不同好處如降血壓、抗氧化，不論中西醫都讚不絕口！然而揀芋頭可注意4大要訣以購入香甜鬆化的芋頭。
揀芋頭4大要訣
吃起來鬆化粉香的芋頭，令人一試難忘！芋頭跟芋仔雖說是同一品種，但味道上是有少許分別的，一般來說芋頭較粉嫩，芋仔味道較清淡。平日在街市買芋頭時，發覺到有些商家會把芋頭切開一半售賣，亦當作樣本，讓人看看芋頭內的紋理。那是因為紫色的紋理細密與否，影響芋頭的口感，購買時一定要留意！
請按圖看揀選芋頭的4大要訣：
鹹甜皆宜 食法百變
芋頭的食法相當多元化，廣東愛用芋頭燜肉；台灣愛用芋頭製作甜食，因此不論是甜食或是鹹食都各有風味。以下集合10個芋頭食譜，由港式的煲仔菜以至台灣的小食、飲品都包羅萬有，輕鬆自製健康的惹味菜式。
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