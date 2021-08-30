【三餸一湯食譜】老少平安+茄汁雞翼+沙嗲牛肉炒菜心+健脾消腫湯

這次「三餸一湯」食譜跟以往一樣有菜、紅肉和白肉，務求佐飯與營養均衡兼備。除了三款15分鐘可完成的小菜，還有健脾消腫湯水。三餸小菜中，有蒸餸有煎餸，家中有兩個爐頭的話，可以同步進行，減省更多時間。



老少平安

「老少平安」這餸名意頭好極了，長輩尤其喜歡。這道菜的主角是豆腐和鯪魚肉，另外加入雞蛋，製作方法十分簡單，只需將所有材料搗爛，蒸熟便成，不但慳時，更是連入廚新手都可以輕鬆煮到。

【豆腐食譜】老少平安豆腐雞蛋魚肉搗爛蒸 10分鐘有得食！

老少平安食譜

茄汁雞翼

雖然我們去快餐店或茶餐廳，有時候都會把雞翼沾茄汁同吃，但這種茄汁雞翼是截然不同的滋味。先將雞翼煎脆煎熟，調好茄汁，於鑊中拌炒，那麼每啖雞翼都能均勻地沾滿茄汁。若你比較懶，可以用現成茄汁，但更建議加入其他調味料去調節酸甜度，如加醋與喼汁去增加酸味，或加冰糖增甜，如此可令味道會更有層次。

雞翼食譜｜茄汁雞翼15分鐘煮好 自製醬汁茄汁比鮮茄更有營養？

茄汁雞翼食譜

沙嗲牛肉炒菜心

沙嗲牛肉麵食得多，原來用來配炒菜心都可以。方法是先炒菜心，再炒牛肉，把牛肉鋪在菜心上，沙嗲味令簡單的菜心吃起來更香濃。想沙嗲醬更香的話，不妨先用乾葱、蒜爆香，再加些花生醬。

【沙嗲牛肉炒菜心食譜】簡易惹味家常菜 菜心爽脆嫩綠3大貼士

沙嗲牛肉炒菜心食譜

粟米鬚螺頭瘦肉湯

粟米鬚一向是寶，主要功效有利尿、消水腫等，再配上粟米、螺頭等煲湯，清甜而性質平和，整鍋湯不用調味已經很夠味。此外，這鍋湯還有健脾去濕、滋陰補腎等功效，適合夏天至初秋飲用。

夏天湯水食譜｜粟米鬚螺頭瘦肉湯健脾補腎消腫 螺頭髒硬點處理？

粟米鬚螺頭瘦肉湯食譜

剪接：黃卓敏