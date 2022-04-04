三餸一湯食譜｜明爐燒魚+馬拉盞炒通菜+海南雞飯+花生眉豆瘦肉湯
撰文：余曉彤
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經歷過第五波疫情，加上回港隔離的日子縮短，港人的旅遊癮隨即再起，紛紛計劃外遊的可行性。在計劃的同時，也可以先自煮一餐外地菜，味覺先行旅遊。筆者選擇了3道易煮的泰國菜，包括泰式明爐燒魚、馬拉盞炒通菜及海南雞飯，搭配時令啱飲的去濕湯水蠔豉花生眉豆瘦肉湯，過一晚泰國之夜。
泰式明爐燒魚
泰式明爐燒魚，熱騰騰原條魚上枱，有肉又有湯，味道酸酸辣辣，魚肉吸滿湯汁的味道，愈吃愈開胃！若想炮製濃味的湯底，必需留意下材料的先後次序，不然鹹、酸、香各味道便不夠突出，令整道菜失色。
魚食譜｜泰式明爐燒魚酸酸辣辣超開胃 湯底濃郁材料下鍋有次序？
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馬拉盞炒通菜
每次去泰國餐廳，除了食串燒、咖喱、冬蔭公外，都總會叫一客蔬菜，當中最愛必定是惹味的馬拉盞炒通菜或炒椰菜苗，今次就示範如何在家中煮這道菜，並分享如何製作馬拉盞醬。超級市場有現成的馬拉盞醬，直接用來炒菜便可。但如果想自己整馬拉盞醬，都一樣可以。
【蔬菜食譜】馬拉盞炒通菜15分鐘煮好 如何自製惹味馬拉盞醬？
海南雞飯
正宗的海南雞飯，需以蒜、薑、葱、斑蘭葉等醃雞，還以滾水又燙又過冷河，重複來回三四次，最後還要把它風乾……步驟繁複。不過，今次的進階版，還與飯同煮，以雞髀代替雞隻，當飯煮至六成熟後才放入煲內，以免過熟。
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蠔豉花生眉豆瘦肉湯
熬製這個去濕湯基本上沒有什麼技巧，將乾貨先浸發；瘦肉以凍水汆水；餘下的材料洗淨，再把材料放鍋中一同煲1.5小時便可。不過如果想蠔豉味道再提升，建議先用少許油煎香，釋出其香氣及味道，令湯水更香更可口而且不帶腥味。
健康湯水食譜｜蠔豉花生眉豆瘦肉湯健脾去濕 多做一步蠔豉更香濃
剪接：麥超億
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