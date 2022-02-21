三餸一湯食譜｜薑葱豆豉雞翼+蝦仁炒蛋+糖醋豆腐+南瓜洋蔥大蒜湯

春天養生著重疏「肝」，因春季潮濕的天氣令濕重增加，建議可多吃升溫食物如薑、蔥、韭黃、洋蔥等來幫助肝氣疏洩。此外，春天亦要注重去濕健脾，如果脾胃的消化功能良好，身體排濕的能力亦會提升，有助對抗疲勞。以下的三餸一湯集合春天養生食材，健脾疏肝的小菜及預防感冒的湯水，尤其適合於今個春天飲用及進食。
薑葱豆豉雞翼
薑葱炒蟹、薑葱魚腩煲、薑葱桶蠔等海鮮並不陌生，其實薑葱配雞翼一樣夾，加上豆豉更加惹味，讓人吃不停口。對比原隻雞翼，單骨雞翼吃起來很方便，在醃製和烹煮過程中亦更入味，而且剪成單骨，相對易熟，亦無需隔住層雞皮估計雞翼熟了沒有。
【雞翼食譜】薑葱豆豉雞翼惹味香口新手必學 3招令雞翼更入味！
蝦仁炒蛋
春天宜吃韭黃以疏洩肝氣，以減低急躁、濕氣，韭黃自身沒有太重味道，最簡單美味的做法當然是配以蝦仁炒蛋，顏色合襯之餘更為滑溜的炒蛋帶來另一番口感及香氣。
糖醋豆腐
平時食糖醋多數用來炒排骨或者魚塊，若想吃簡單點可糖醋配豆腐，不但事前的處理工夫大減，而且整個烹煮過程亦非常快速，再加菠蘿和三色椒，為苦苦的抗疫生活帶來一點酸甜美味。
南瓜洋蔥大蒜湯
天氣忽冷忽熱，加上病毒肆虐，提升身體的正氣有助大大減低受邪氣感染的機會，因此利用性溫的食材如洋蔥、大蒜等煮煲成健脾益氣的湯水有助提升身體的免疫力。
剪接：麥超億
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