減肥｜最易破戒10大原因　壓力大只排第10捱夜追劇第3冠軍唔意外

「壓力大好想暴吃一頓」、「久久跟朋友見面一次吃多一點應該還好？」、「我只吃一口就好！」正在跟肥胖對抗的你，是不是腦內常常響起這些惡魔的低語～



以為吃一口沒事，沒想到卻積少成多，當你意識到的時候體重已經飆高2公斤！今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議10大減肥破功瞬間，來看看有沒有說中你！

10大減肥最容易破功瞬間（按圖👇👇👇）

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NO.10 壓力大靠吃解放

壓力好大好想吃東西！有時候面對壓力可能想找發洩出口，導致暴飲暴食，有網友分享自己因為壓力過大暴喝台式手搖飲導致體重暴增。

有網友就建議，如果因為壓力想要暴吃不是不可以，但依然可以進行減糖、運動，來為吃身心健康。

NO.9 嘴饞什麼都想吃

為了減肥少吃東西，卻在嘴饞的時候東吃一點、西吃一點，以為量不多就不會變胖，但往往發現的時候體重已經增加2公斤了，讓人直呼「根本愈減愈肥」。

有網友就分享自己想吃東西的時候只會喝水或低熱量的食物，「想吃甜食喝檸檬水，想吃脆口的時候吃堅果」。

NO.8 月經來食慾大增

根據《ETtoday健康雲》報導，女性月經來之前會因荷爾蒙變化而自然感到食慾大增，導致此時期變得特別想吃含碳水化合物與脂肪的食物。

網友表示「我經期就不減了，想吃什麼就吃什麼」、「月經快來前幾天真的會想狂吃」。

NO.7 工作很累想要放鬆

工作太累只想吃點美食療癒、犒賞自己，或是工作壓力太大，讓你只能靠大吃大喝舒壓嗎？有網友分享自己在儘管在減肥中，但下班後仍非常想吃東西，也沒辦法靠睡覺止餓，導致減肥計劃宣告失敗。

有網友分享自身經驗「可以打打電動、看看書」、「對著天花板唱歌也是紓壓的好方法」、「做核心運動，把壓力發洩出來」。

NO.6 熱戀期幸福肥

遇上熱戀還能保持減肥計劃嗎？根據英國研究指出，男女在一起之後，常會說出「妳太瘦了」這類的話會鼓勵對方多吃一點，且天天膩在一起運動量大減，可能邁向「兩人一起胖」的模式。

網友以自身經驗分享「交往真的會變胖」，釣出女生網友哭喊「交往後胖了10公斤、男友反而瘦了」、「好不容易瘦了 結果又胖回去..」。

NO.5 情緒起伏大靠吃紓緩

有些人縱使在減肥階段，遇到心情不好、情緒起伏大的時候仍會想要追尋高熱量食物來安撫情緒，根據《大家健康》報導，偶爾一次還好，但長期下來可能會傷害健康。

網友分享自己的應對方式，像是去戶外踏青、打遊戲放空，找點事情轉移注意力。

NO.4 阿嬤永遠覺得我很餓

有一種餓叫阿嬤覺得你餓！許多網友爆笑，減肥期間真的不能回阿嬤家，因為阿嬤會無限把菜夾進你碗裡，就算說了吃不下還是會繼續拿出水果、甜點，就怕孫子餓到！

網友分享「每次去阿公阿嬤家先胖個2公斤」、「阿嬤嫌我胖⋯ 還是每天煮一堆」

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NO.3 熬夜追劇沒配點心不習慣

你也習慣晚上熬夜追劇的時候配點心嗎？許多研究證明，在看電視時吃東西，沒有完全把注意力放在眼前的食物上，無視身體的『很飽』訊號，容易愈吃愈多。

許多執行減肥計劃的網友分享，在追劇時會做簡單的伸展操、或是選擇站著看。

NO.2 朋友一直約聚餐

減肥期間最怕朋友約，尤其是好久不見的朋友聚會若拒絕只怕傷感情！Dcard上常常會看到網友哭喊「老朋友約吃火鍋」、「系上聚餐不能不去」等窘境，會因為覺得「來都來了」就大吃一回也沒關係。

有網友分享可以選擇不吃火鍋料、不沾醬，或是點選昆布湯頭，但也有人認命直呼「只能吃完多動，畢竟社交也是很重要」。

NO.1 過年與家人團圓

過年團圓好開心，滿桌年夜菜讓你將減肥計劃拋腦後嗎？根據台灣國民健康署調查發現，近4成的民眾，過年平均變胖2公斤左右，網友哀嚎「過年誘惑好多」、「 實在很忍不住想要吃過年菜」、「我也是吃一堆肉乾，重點還配了很多啤酒...」。

許多網友也坦然面對「過年就是要吃好料啊」、「沒胖 因為本來就胖」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月08日至2022年02月07日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『減肥破功的瞬間』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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