有些人沒接觸過吃過沙葛，但在台灣很常見， 又名涼薯或葛，口感近似馬蹄或山藥，它的碳水很低，每100克裏有9克碳水，5克的纖維，淨碳水只有4克，非常低碳高纖很適合減醣人食用。



如果你正在減醣中又極度想吃薯條，不妨可以把它當成絕佳代替品，好吃不「罪餓」，但攝取量還是應保持均衡，還是勿過量喔。

另外補充在沙葛的選擇上，形狀較凹凸的沙葛水分較充足口感偏脆，很適合拿來涼拌或快炒、煮湯。比較平滑的沙葛水分較易流失味道較豐厚，適合燉湯或作為餡料使用。

減醣低碳薯條食譜（按圖）

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做法如下：

1. 沙葛表皮洗乾淨去皮（沙葛皮可以用撕的，也可以用削皮刀削）⁡⁡

2. 切長條狀⁡⁡

3. 水滾煮五分鍾（去掉澱粉）⁡⁡

4. 瀝乾水份，表面用餐巾紙擦一下

⁡⁡5. 依個人喜好調味（我有加橄欖油、鹽、胡椒、匈牙利辣椒粉）⁡⁡

6. 焗爐預熱，200度焗15分鐘（中間要翻面）即可完成，⁡⁡⁡⁡吃起來脆脆的



小提醒：油選用牛油果油也相當好，雖可以灑上自己喜歡的鹽、胡椒、辣粉等調味料，但如果想要減醣避免番茄醬等醬料，不過芥末醬或Tabasco算是安全級別的醬料，碳水比較低，不清楚都可以查看醬料罐背後的成分標示，提供網友參考。



按圖看香煎芝士牛油薯塊食譜︰

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