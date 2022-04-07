沙葛薯條食譜｜沙葛低碳高纖減肥最啱！簡單6步香脆爽口
撰文：爆料公社
出版：更新：
有些人沒接觸過吃過沙葛，但在台灣很常見， 又名涼薯或葛，口感近似馬蹄或山藥，它的碳水很低，每100克裏有9克碳水，5克的纖維，淨碳水只有4克，非常低碳高纖很適合減醣人食用。
如果你正在減醣中又極度想吃薯條，不妨可以把它當成絕佳代替品，好吃不「罪餓」，但攝取量還是應保持均衡，還是勿過量喔。
另外補充在沙葛的選擇上，形狀較凹凸的沙葛水分較充足口感偏脆，很適合拿來涼拌或快炒、煮湯。比較平滑的沙葛水分較易流失味道較豐厚，適合燉湯或作為餡料使用。
減醣低碳薯條食譜（按圖）
+6
做法如下：
1. 沙葛表皮洗乾淨去皮（沙葛皮可以用撕的，也可以用削皮刀削）
2. 切長條狀
3. 水滾煮五分鍾（去掉澱粉）
4. 瀝乾水份，表面用餐巾紙擦一下
5. 依個人喜好調味（我有加橄欖油、鹽、胡椒、匈牙利辣椒粉）
6. 焗爐預熱，200度焗15分鐘（中間要翻面）即可完成，吃起來脆脆的
小提醒：油選用牛油果油也相當好，雖可以灑上自己喜歡的鹽、胡椒、辣粉等調味料，但如果想要減醣避免番茄醬等醬料，不過芥末醬或Tabasco算是安全級別的醬料，碳水比較低，不清楚都可以查看醬料罐背後的成分標示，提供網友參考。
按圖看香煎芝士牛油薯塊食譜︰
+12
相關食譜：薯仔食譜｜免油炸香煎芝士牛油薯塊 金黃香脆超啱小朋友胃口！
【氣炸鍋食譜】氣炸蓮藕片香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱健康零食｜黎姿分享薯片啫喱5款低卡零食 醫生教吃不胖黃金時間?健康飲食｜嘴饞想吃零食又怕肥？12款低卡食物它20大卡超有飽足感減肥｜返工減壓吃零食挑這段時間不怕肥！3招秘訣嘴饞人士必讀減肥｜乳酪多士7款早餐易墮致肥陷阱 齋啡杏仁雞蛋8種食物利減重減肥｜最易破戒10大原因 壓力大只排第10捱夜追劇第3冠軍唔意外
【本文獲「爆料公社」授權轉載。】