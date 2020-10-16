糖冷知識｜黑糖、白糖、黃糖邊種較有益？熱量差異不大勿攝取過量

黑糖、紅糖、黃糖、白糖有何不同？哪種糖比較好？黑糖真的比較健康嗎？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，無論哪種糖，主要來源都是甘蔗或甜菜根，差別在於精煉程度與礦物質含量，但其營養價值對人體來說差異不大，且熱量相仿，建議還是要適量食用為佳唷。

▼黑、白、紅、黃糖哪種比較好？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

台灣傳統製糖是以甘蔗為主要原料，但甜菜根亦是市場上常見製糖原料之一，這些高甜份食材經處理、榨汁、沉澱、濃縮、分蜜等精煉過程，依處理程度差異就會產出黑糖、黃糖、白糖等不同產品。

1. 黑糖／紅糖：是蔗糖中精煉程度最少，僅將沉澱後的雜質去除，在經過濃縮乾燥所製成，保留最多甘蔗元素、且含較多的礦物質成分的糖類。市售常見的紅糖、黑糖都屬於相仿的製程方式，僅因產品的糖漿比例與成色略有不同，黑糖糖漿濃縮的程度較濃產品顏色通常比紅糖更深。

2. 黃糖：又稱為二砂、赤砂，在製糖過程中屬於較初階的產品，未經脫色，還保留部分甘蔗的天然色素以及營養素，製成糖水仍保留些微甘蔗風味，用於食材烹調時也有些許增色之效。

黑、白、紅、黃糖哪種比較好？（01製圖）

3. 白糖：白糖是蔗糖中經過精煉後得到最純淨的糖，無色、無特殊風味，完全抽離甘蔗的營養與色素，僅留下純粹的甜味，根據白砂糖顆粒大小可再區分為特砂、細砂，適合各類烹調、甜點製作使用。

那這三類糖有好壞之差嗎？台灣廖嘉音營養師表示，雖然黑糖、紅糖精製的程度最少、保留較多礦物質成分，但這些礦物質含量對身體來說仍非常少，且熱量與白糖差異不大（白糖1公克約4大卡，黑糖1公克約3.7大卡），因此不建議以黑糖水來作為保養、調理或營養攝取的來源；若食用黑糖飲料時建議仍注意糖攝取量，並最好減糖食用，以免吃太多糖而不利健康。

相關文章：【高糖食物】無糖低糖未必健康！20種高糖陷阱食品維他命水都中招👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】