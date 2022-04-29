減肥｜排毒促代謝4類食物愈吃愈瘦　橄欖油宜涼拌炒菜用咩油好？

居然有食物是可以讓人愈吃愈瘦？



台灣中醫師呂桓毅表示，新陳代謝飲食，基本上就是攝取「原型食物」，另外選擇「優質蛋白質」也是提高代謝率關鍵，「高纖蔬菜」則是會讓人有滿足感，最後是要吃「好油」排身體壞油！

促進新陳代謝4大食物（按圖👇👇👇）

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1. 低GI原型食物維持血糖穩定

台灣中醫師呂桓毅解釋，原型食物有別於市面上常見的加工再製品，以澱粉為例，原型澱粉就是糙米、小扁豆、鷹嘴豆、毛豆、黃豆、番薯等；且原型天然未加工食物，通常是低GI食物，吃進體內，不會升高血糖。不過，薯仔、芋頭屬於高GI值天然植物，減重務必避開。

吃進低GI食物可以使血糖維持安全區間，在這個區間內，人的情緒比較平穩，腦力比較好，身體代謝處在脂肪燃燒區，而吃進高GI食物會讓人情緒不穩，容易太飽會太飢餓，讓身體處於脂肪囤積區。

2. 優質蛋白質為提升代謝率的關鍵

除此之外，蛋白質為新陳代謝飲食重要角色，吃對蛋白質，可以讓代謝率持續提升，蛋白質食物的消化過程也會消耗熱量。好的蛋白質如雞、鴨、魚、海鮮、牛肉、豬肉、羊肉、蛋，前提是要簡單烹調，不能裹粉油炸或是加入太多化學食品添加劑，醃製或罐頭肉品含亞硝酸鹽類一定得避免。

吃的量也是一個重點，一定要吃夠，簡單檢核的方法是一餐一個手掌心大小，只能更多不能更少，肉的自然油脂可以緩解飢餓感，如果兩餐之間容易餓，就代表正餐肉吃得不夠，下次必須要增加肉量，與其因饑餓而吃零嘴，不如正餐吃多一點。

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3. 高纖蔬菜有飽足感、幫助肝臟解毒

高纖蔬菜，吃愈多愈好！如菠菜、西蘭花、通菜、番薯葉、木耳、杏鮑菇、苦瓜、秋葵等。大量膳食纖維可以協助穩定血糖，幫助排便，在腸胃道形成一個柵欄，減少油脂的吸收。

蔬菜含有身體需要的鈣和鎂，也富含植化素可幫助肝臟解毒、安撫腎上腺，平衡身體的賀爾蒙，盡量選擇多種顏色蔬菜。

呂桓毅補充，若有減重需求則要知道「水果不是必須」。台灣水果特別甜，果糖進入身體內無法轉化成其他的醣類，沒有利用完的果糖，唯一只會轉化成內臟脂肪儲存，多吃無益。如果要吃，可選擇車厘茄、藍莓、西柚、綠色奇異果，這些水果的糖分較低，不過量還是得限制，水果一天不超過一拳頭。

4. 吃好油排壞油

油脂的選擇也很重要！可以接受的好油如橄欖油、玄米油、亞麻仁油、苦茶油、芥花油以及動物本身的油，不包含自助餐常見到的沙律油。攝取好的油可以驅逐身體的壞油，也可以避免膽結石和便秘，其中適合涼拌的油是橄欖油、苦茶油、亞麻仁油，而炒菜的油是玄米油、芥花油。

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