減肥｜戒油戒澱粉靠意志管體脂？減肥飲食3大錯誤觀念失敗又傷身

想健康減肥以及維持良好體態，飲食與運動兩者絕對都是缺一不可的元素。許多人在減重過程，卻常陷入錯誤的飲食迷思，除了可能會無法長期維持，更可能危害健康。



在減脂的過程中，需要恆心與毅力，以及正確聰明的飲食原則，絕對是成功的重要關鍵！以下為常犯下3大飲食錯誤行為，一起來糾正是否有踩到雷導致減脂失敗。

減脂飲食3大錯誤觀念（按圖）

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飲食錯誤觀念1：不攝取油脂

在體脂管理的過程中，許多人可能對油脂避之唯恐不及，所有的餐食都水煮、過油，但不用油的料理怎麼會好吃？根據專家表示，油脂是人體所需的重要營養素之一，就算減重也應該是當攝取健康的油脂，因此，正確挑選油品是非常重要。網路上流傳各種透過特定油脂攝取的文章，以社群上引發熱議的「中鏈脂肪酸油（MCT油）」來說，因為它的鏈長較短，容易被代謝分解，因此具不易形成體脂肪的特色。但由於純中鏈脂肪酸屬於飽和脂肪酸，日常飲食仍應兼顧飽和、不飽和等不同類型的脂肪酸，不宜偏廢。目前市面上也有推出成分中具有中鏈脂肪酸，且兼顧飽和與不飽和脂肪酸的食用油，適量食用也有助於體脂管理。

飲食錯誤觀念2：靠意志力管理體脂

體脂管理不能只靠意志力，需要有目的性規劃才可執行。許多人在體脂管理的過程裡，常採用過度節食的激烈的錯誤手段，但當意志力消退後，對美食需求的反撲更加可怕，恐導致暴飲暴食且弄巧成拙。在體脂管理的過程裡，應保持定時定量的三餐，也可適量享用美味的油煎料理，適時釋放壓力，讓口慾能獲得滿足，避免耗損長期意志力破功後，反而出現報復性飲食。

按圖睇8種食物有助阻隔脂肪吸收及其卡路里︰

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飲食錯誤觀念3：戒斷特定種類食材

許多在減重的人，都會有選擇性挑食，想試不吃肉、不吃油、不吃澱粉等較為激烈的體脂管理方式，但事實上這是錯誤的減重飲食觀念。均衡的飲食才能提供人體所需的營養素，讓減重更健康。根據專家建議，選「對」的食物是正解，透過原型食物取代精緻飲食，會是更健康的方式。原型食物指的是，未經過度加工處理的食物，通常一眼就能看出這些食物的原本樣貌。

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