消滯湯水食譜｜青紅蘿蔔菜乾湯潤肺解滯 4材料減寒涼！3類人不宜
健康湯水食譜｜消滯湯水食譜｜青紅蘿蔔菜乾湯，有清熱潤肺、消滯、潤腸通便之效。湯水材料簡單，即使加肉後亦不太油膩，適合食滯的人士飲用。
攝影：余曉彤
青紅蘿蔔菜乾湯食譜｜消滯解虛火
過年聚餐難免大吃大喝，肚滿腸肥，吃太多煎炸及油膩食物，「熱氣」上火的問題也隨之而來，飲適當的湯水如青紅蘿蔔菜乾湯有助消滯，亦有助舒緩便秘問題。青紅蘿蔔菜乾湯味道清甜，即使飽飽滯滯沒有胃口，飲用後也不會為身體額外帶來負擔。而且菜乾有清熱除煩之效，消滯同時亦解虛火。
青紅蘿蔔菜乾湯食譜｜4種食材減湯水涼性
菜乾性微寒，坊間大多都會加數片薑片以減低湯水涼性，事實上除了薑片亦有其他食材可有助減低涼性。註冊中醫師郭志華博士指如不想加薑片，也可以選擇加入紅棗、蜜棗或者胡椒一同煲煮，其作用與薑片相若。
青紅蘿蔔菜乾湯食譜
材料：
菜乾3棵
紅蘿蔔1條
青蘿蔔1條
南北杏20克
陳皮1角
瘦肉300克
生薑2-3片
水2.5公升
鹽適量
米酒少許
做法：
1. 菜乾略浸水再沖洗乾淨，瀝乾切段。
2. 紅蘿蔔及青蘿蔔去皮切件；陳皮浸軟，刮囊備用。
3. 冷水連瘦肉一同放進鍋裡，大火汆水幾分鐘盛起，其間加入酒。
4. 大火煲滾一鍋水，放進所有湯料，大火煲起10分鐘後，轉中細火煲1.5小時，最後以鹽調味即成。
不失敗秘訣：
*菜乾較易藏塵垢，須浸泡清洗乾淨。
*瘦肉不是必需，如喜歡也可走肉。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
菜乾：性微寒、味甘，有清熱除煩、潤肺燥、通利腸胃的作用。
紅蘿蔔：性平、味甘，有健脾和胃、養肝明目、化痰止咳的作用。
青蘿蔔：性涼、味甘，有清熱解毒、消積利尿、健脾化痰的作用。
南杏：微溫、味苦，有少毒，有潤肺、止咳、通便的作用。
北杏：性微溫、味苦，有少毒，有止咳平喘，潤腸通便的作用。
陳皮：性辛溫、味苦甘，有理氣健脾、燥濕化痰的作用。
生薑：性辛溫、味甘，有發汗解表，溫肺止咳的作用。
豬肉：性平、味甘，有強身健體，補血養血的作用。
食用建議：一星期飲用1-2次，脾胃虛弱、易泄瀉、身體虛弱人士不適宜飲用。
