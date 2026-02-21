消滯湯水食譜｜青紅蘿蔔菜乾湯潤肺解滯　4材料減寒涼！3類人不宜

健康湯水食譜｜消滯湯水食譜｜青紅蘿蔔菜乾湯，有清熱潤肺、消滯、潤腸通便之效。湯水材料簡單，即使加肉後亦不太油膩，適合食滯的人士飲用。

青紅蘿蔔菜乾湯食譜｜消滯解虛火

過年聚餐難免大吃大喝，肚滿腸肥，吃太多煎炸及油膩食物，「熱氣」上火的問題也隨之而來，飲適當的湯水如青紅蘿蔔菜乾湯有助消滯，亦有助舒緩便秘問題。青紅蘿蔔菜乾湯味道清甜，即使飽飽滯滯沒有胃口，飲用後也不會為身體額外帶來負擔。而且菜乾有清熱除煩之效，消滯同時亦解虛火。

青紅蘿蔔菜乾湯

青紅蘿蔔菜乾湯食譜｜4種食材減湯水涼性

菜乾性微寒，坊間大多都會加數片薑片以減低湯水涼性，事實上除了薑片亦有其他食材可有助減低涼性。註冊中醫師郭志華博士指如不想加薑片，也可以選擇加入紅棗、蜜棗或者胡椒一同煲煮，其作用與薑片相若。

材料：

菜乾3棵

紅蘿蔔1條

青蘿蔔1條

南北杏20克

陳皮1角

瘦肉300克

生薑2-3片

水2.5公升

鹽適量

米酒少許



做法：

1. 菜乾略浸水再沖洗乾淨，瀝乾切段。

2. 紅蘿蔔及青蘿蔔去皮切件；陳皮浸軟，刮囊備用。

3. 冷水連瘦肉一同放進鍋裡，大火汆水幾分鐘盛起，其間加入酒。

4. 大火煲滾一鍋水，放進所有湯料，大火煲起10分鐘後，轉中細火煲1.5小時，最後以鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*菜乾較易藏塵垢，須浸泡清洗乾淨。

*瘦肉不是必需，如喜歡也可走肉。



按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

菜乾：性微寒、味甘，有清熱除煩、潤肺燥、通利腸胃的作用。

紅蘿蔔：性平、味甘，有健脾和胃、養肝明目、化痰止咳的作用。

青蘿蔔：性涼、味甘，有清熱解毒、消積利尿、健脾化痰的作用。

南杏：微溫、味苦，有少毒，有潤肺、止咳、通便的作用。

北杏：性微溫、味苦，有少毒，有止咳平喘，潤腸通便的作用。

陳皮：性辛溫、味苦甘，有理氣健脾、燥濕化痰的作用。

生薑：性辛溫、味甘，有發汗解表，溫肺止咳的作用。

豬肉：性平、味甘，有強身健體，補血養血的作用。

食用建議：一星期飲用1-2次，脾胃虛弱、易泄瀉、身體虛弱人士不適宜飲用。



