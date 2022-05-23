尿頻飲食｜夜尿多過1次屬尿頻　白果南瓜籽固腎除濕5種食物減尿頻

正常人一天排尿次數約6次左右，夜間睡眠時應該不會想排尿的。只要自覺排尿次數影響正常生活作息，夜間會中斷睡眠起床上廁所，對身體和心理都造成壓力，就算是頻尿了。



國際尿失禁協會指出，一天尿8次以上，夜尿超過1次就是頻尿，且頻尿可能與糖尿病、膀胱炎、子宮脫垂等疾病有關，放任不管還可能引發腎水腫、腎衰竭、尿道阻塞等嚴重併發症。

5種改善頻尿問題食物（按圖👇👇👇）

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容易頻尿的人，飲食上忌諱生冷食物，少吃瓜果類、大白菜與冰冷飲品，晚餐過後少喝水，也少喝茶、咖啡與酒等有利尿作用飲料，與睡前先排尿，讓體內盡量排空。平時也應該多運動，提高身體抵抗力，防止細菌與病毒造成的損害。

5種改善頻尿問題食物

1. 紅石榴皮／收澀、抗氧化

紅石榴富含花青素，有強力抗氧化作用，也是美國阿嬤愛用的治頻尿良方。果皮有收澀效果，2顆石榴皮加水500cc及少許黑糖煮滾後，用調理機打成漿，睡前2小時取一勺加100cc溫水，拌勻後即可飲用。

2. 白胡椒／暖胃溫陽

有些人每到冬天就手腳冰冷，容易頻尿，也就是俗稱的「冷底」體質，而白胡椒有溫中補脾、提振陽氣的作用，幫助膀胱排空與儲尿，不會頻跑廁所。

3. 南瓜籽／改善頻尿

南瓜籽的保健效果包括高抗氧化、降低癌症風險，而且含豐富鎂質與纖維質，可改善心臟健康和降低血糖，甚至還含有豐富的鋅與色胺酸，能提高精子質量和幫助睡眠。根據研究顯示，南瓜籽還有助於減緩良性前列腺增生，以及能紓緩膀胱過動症，改善排尿狀況。

4. 韭菜／固腎起陽

在中醫裡，韮菜有一個很響亮的名字叫「壯陽草」，還有人把韮菜稱為「洗腸草」，具有健胃提神、溫暖固腎的效果，與海鮮一起拌炒，益氣補陽，同樣能改善頻尿。

5. 銀杏（白果）／收斂除濕

銀杏作用很多，其中「收斂除濕」，不僅可以改善女性白帶，對於尿不乾淨、頻尿或小便混濁不清澈也有改善效果，但吃過量會中毒，只能適量攝取。

食用量，成人每天不超過10粒。小孩兒不超過5粒。嬰兒不能服用。切忌生吃，生食比熟食毒性要高很多。

一般中毒劑量為10-50顆，中毒症狀發生在進食白果後1-12小時。為預防白果中毒，不宜多吃更不宜生吃白果。

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