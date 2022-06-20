豆漿營養｜降膽固醇防糖尿中風4大好處　這1款能阻糖分過量吸收

你喜歡喝豆漿嗎？許多民眾早上喜歡喝豆漿作為一天的開始，台灣營養師朱瑞君表示，豆漿含有豐富的蛋白質及各種營養素，因此又被稱為「植物界的牛奶」，不僅容易消化及吸收；沒有濾渣的豆漿，因為含有大量纖維素，能夠有效阻止人體吸收過量糖分，而有預防糖尿病發生等作用。



朱瑞君說明，豆漿因為不含乳糖，因此對於乳糖不耐症者而言，並不會產生不適等副作用。除此之外，豆漿更有預防糖尿病及腦中風、降低膽固醇，幫助減肥等4大好處。

喝豆漿能取代牛奶補鈣嗎？（按圖看清👇👇👇）

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喝豆漿4大好處

1. 預防糖尿病

朱瑞君指出，沒有濾渣的無糖豆漿，因含有大量纖維素，能夠有效阻止人體對糖分的過量吸收。

2. 降低膽固醇濃度

朱瑞君解釋，豆漿因為含有多種營養素且具有抗氧化作用，有助於降低人體膽固醇濃度，進而能夠預防高血壓發生。

3. 幫助減肥

朱瑞君補充，豆漿當中含有抑制能夠抑制脂質及糖分吸收的卵磷脂，因此能夠幫助民眾減肥。

4. 改善腦血流、防止腦中風

豆漿含鎂、鈣等營養成分可以改善腦血流，達到預防腦中風的效果。朱瑞君說，豆漿當中的卵磷脂還可以幫助腦神經發育，提高腦功能。

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