【痛風飲食】預防痛風發作8大戒口食物　豆類菇菌蘆筍或可解禁！

痛風，要避免吃什麼？流傳不宜食用菇菌、豆類或露筍，真相又是如何？痛風不一定在中年或老年人的身上發生，經常喝酒、嗜吃火鍋、高脂及高熱量飲食的人士亦應小心痛風來襲，痛風已有年輕化的趨勢。

痛風症可以是毫無預警地出現，一時間關節，更甚是腳趾疼痛至極，患處出現紅、腫、發熱及劇痛。據香港衛生署資料，在香港的痛風症病患率於過去十年間持續上升，數字與西方已發展國家的比率相若。在飲食模式上喜歡大魚大肉、缺乏運動、經常喝酒及嗜吃火鍋的人士，要留神痛風症問題，因為痛風患者不一定在中年或老年人身上出現，此症有年輕化的趨勢。就此，記者向資深營養學家伍雅芬（Arlene）查詢有關痛風的原因、忌吃的食物及如何控制病情？

骨湯火鍋湯底經長時間熬煮，湯汁帶有大量普林，配料多是高熱量、高脂肪及高蛋白質的食物，加上大量啤酒，這些都可能是誘發痛風的原因之一。（唐家儀攝）

痛風的原因？

Arlene 解釋痛風症屬關節炎的其中一種，可影響任何關節，而最常見的是腳指的小關節。痛風症的形成是由於血液中尿酸水平太高，變成了晶體，並積聚在關節中導致痛楚。患病成因可包括身體製造太多尿酸，腎臟未能有效把尿酸透過尿液排出體外，或進食大量含普林（Purine，又稱嘌呤) 的食物而誘發。

植物性食物（蔬果類、五穀、豆類）及乳製品不至於增加痛風病情，但內臟類、海鮮類、冬菇與紫菜就比較容易讓痛風症發作。（尹嘉蔚攝）

高尿酸是引起痛風的源頭，尿酸是普林（Purine）的代謝物，食物中的普林含量高是引起痛風症的原因之一，有些痛風症患者或擔心患上痛風症的人士不敢進食豆類、菇菌或蘆筍等。Arlene解釋其實蔬菜、水果類、乳製品與五穀雜糧的普林含量不高，不至於增加痛風病情。但內臟類、海鮮類、冬菇與紫菜就比較容易讓痛風症發作。因此，在飲食方面真正要忌吃的食物以預防誘發痛風症，有以下8大類，此外如果本身沒有痛風，吃過量以下的食物亦會增加患痛風的機會。

請點擊下圖了解要忌吃以預防誘發痛風症的8大類食物︰

+ 5 + 4 + 3

以上8項食物中，有7項為肉食，Arlene表示一般成年人每天需要5至6份肉類，1份即1兩（生）約35-40克，其中包括蛋類及豆類。痛風症患者及預防患上痛風，宜避免紅肉，雞肉、魚肉是可以進食的，不過分量不可以過多。肉湯方面，宜避免長時間熬煮的肉湯、豬骨湯等，以瘦肉及魚肉煲湯較為理想。肉汁比肉湯更濃，例如牛肉汁、雞精更應避免進食。

多吸收哪些營養或食物有助患者控制病情？

請按圖了解Arlene在此方面的提議︰