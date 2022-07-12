荔枝營養｜抗氧美白降血壓促代謝 3大關鍵不能吃每次宜吃幾粒？
撰文：健康2.0
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夏天盛產荔枝，小小一顆讓人忍不住一顆接一顆！
台灣營養師高敏敏提醒，荔枝千萬不要空腹吃，也不要一次吃過量，當心血糖、血脂飆高。
荔枝3大營養、吃荔枝有3不（按圖）
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台灣營養師高敏敏指出，荔枝含有豐富的維他命C、有機酸、胺基酸及鉀，適量食用有益身體健康，可以養顏美容、促進新陳代謝及調節血壓。
1. 維他命C
每100公克的荔枝，維他命C含量有52.3毫克，可以保護細胞、修復組織，以及抗氧化、美白。
2. 有機酸、胺基酸
荔枝的有機酸豐富，如檸檬酸，以及精氨酸、色氨酸等胺基酸，幫助提升新陳代謝。
3. 鉀
每100公克荔枝，含鉀184.7毫克，可以紓緩緊張、焦慮，幫助調節血壓。
按圖探索8大荔枝品種的特徵︰
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吃荔枝有3不
高敏敏分享，門診曾有名老奶奶，特別愛吃荔枝，尤其是產量較少果肉細緻的玉荷包，家人為了孝敬老人家，每天輪流進貢，結果老奶奶每天都吃一串荔枝，造成血糖飆高、昏迷送醫。
1. 不要空腹吃荔枝
荔枝是高GI食物，空腹食用會刺激胰島素分泌過多、讓血中的葡萄糖含量再大量下降，血糖控制不佳者容易會有低血糖、無力、冒冷汗等狀況。
2. 不要一次吃過量
尤其糖尿病、高血脂、控制醣份的人，更要注意份量，建議一次吃5~6顆荔枝為限、一天吃1~2次就好，避免血糖波動、血脂飆高。
3. 不要吃沒熟的荔枝
沒熟的荔枝容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑，容易造成血糖異常。
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