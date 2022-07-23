大暑｜中醫推6款消暑飲品勝可樂雪糕！竹䉀茅根檸檬薏米健脾去濕

天氣持續酷熱，截至昨日已是本月第4度錄得逾攝氏35度高溫，打破以往7月份紀錄。大暑到來氣溫仍再度飆升，消暑食品、飲品離不開冰凍可樂、啤酒、雪糕等，但多吃無益又易致肥。以下介紹6款消暑茶飲，部分有健脾去濕之用，為身體降溫的同時又可養生。



消暑不一定要凍飲

不只香港天氣炎熱，台灣及美加等地持續高溫，歐洲更受熱浪侵襲，大家不約而同大手購入雪糕、汽水以作消暑之用。縱使喝一罐可樂的確透心涼，但長遠而言對身體的負擔也大。與其飲用高熱量、高糖分的冰凍飲品，倒不如煲一鍋真正消暑的健康茶飲，如香茅檸檬薏米水，純天然且低熱量，糖分更可自由控制。

消暑飲品自不然會跟「凍」一字聯上，不過從中醫角度看，熱飲比冷飲健康，因冷飲易傷脾胃，建議少飲為妙。

消暑茶飲食譜合集

香茅檸檬薏米水

香茅檸檬薏米水有利水滲濕、養顏潤燥的功效。薏米含有少許澱粉質成分，就如米飯般健脾，加入含有豐富維他命C的檸檬，美肌亦帶點開胃，除濕解暑氣。

健脾和胃利水滲濕 脾胃虛弱、易泄瀉人士可改為只用熟薏米

香茅檸檬薏米水食譜

竹䉀茅根馬蹄湯

竹䉀茅根馬蹄湯生津清熱。極簡單的湯水，可口清甜，不過湯品偏寒、偏甜，雖然此湯可清熱，不過不適合濕疹患者及容易腹瀉肚痛的人。愛心牌湯水比市售的樽裝產品更新鮮可口。基本上沒有技巧，洗淨材料，然後全部倒入湯鍋滾1小時。氣味清香、味道清甜。

利尿除濕清胃肺濕熱原 濕疹患者及容易腹瀉肚痛慎服

竹䉀茅根馬蹄湯食譜

冬瓜薏米水

冬瓜能消暑熱、解煩渴、利小便，冬瓜肉的消暑解渴效果佳，適用於預防及治療夏季暴曬後中暑、傷暑的情況。冬瓜皮利水消腫的效果比冬瓜肉為強，能用於妊娠水腫、小便不利等症。冬瓜子則有較強的化痰及通便作用，適用於痰熱咳嗽、大便秘結的人士。

消暑熱解煩渴利小便 體質虛寒容易腹瀉者不宜飲用

冬瓜薏米水食譜

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酸梅湯

酸梅湯酸酸甜甜，不怕酸的大人細路都愛喝，建議可將煲好的酸梅湯放入冰格，雪成一粒粒，如此小朋友就會更加喜歡。不過有胃酸倒流問題或胃酸過多的人士則不宜飲用太多，每次一碗就到盡頭了，切勿飲過多帶來反效果。

酸酸甜甜消滯健脾 胃酸倒流問題或胃酸過多的人士不宜多喝

酸梅湯食譜

鮮橙紅茶

除了吃清甜多汁的水果，亦可喝水果茶消暑解膩，清新的水果茶，酸甜開胃，最適合夏天飲用，可以生津解渴，口乾舌燥的人適合飲用。每周可喝2次，材料可沖至味道變淡為止，一般2次已足夠。

消暑解膩酸甜開胃 糖尿病患者不宜飲用果茶

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