老黃瓜湯食譜｜老黃瓜功效清熱去濕9款湯水合集　連皮煲有什麼好?

老黃瓜消暑清熱，味甘，性涼，具解毒、降火、利尿等功效。由於老黃瓜皮硬肉厚，不宜做餸，但適合煲湯。以下推介9款老黃瓜湯水，夏天湯水除了冬瓜、合掌瓜，老黃瓜也是不錯的選擇。



老黃瓜愈皺皮愈好 煲湯毋須去皮

老黃瓜其實是「老年的青瓜」，當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，變得又老又黃而得名。優質的老黃瓜愈老愈多皺紋愈好，煲湯時也不用去皮，因瓜皮也富營養，事前只需將瓜囊刮走便可。

優質的老黃瓜愈老愈多皺紋為之好。（資料圖片）

老黃瓜湯功效｜解暑消腫 加薏米健脾去濕

老黃瓜功效主要清熱、去濕、解暑、利水、消腫等，配合不同食材，更可加強功效，如薏米花豆可健脾去濕；燈芯草可清心火及除煩等。以下？？？？？款老黃瓜湯水各有好處，可作保健湯水之用。如有疑問，請向中醫師諮詢。

老黃瓜湯食譜合集

老黃瓜湯食譜１：老黃瓜粟米排骨湯

老黃瓜粟米排骨湯食譜｜清熱去濕利尿消腫 虛寒長期開冷氣的人不宜

老黃瓜粟米排骨湯食譜

老黃瓜粟米排骨湯（2-3人分量）

材料：

老黃瓜1個

粟米1條

紅蘿蔔1條

排骨500克

酒少許

蜜棗3粒

陳皮1角

水2公升

鹽少許

做法：

1.陳皮浸20分鐘，刮囊備用；蜜棗洗淨。

2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊；粟米去葉、洗淨切塊；紅蘿蔔刨皮、洗淨及切塊。

3.排骨連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味，洗淨。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，再轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

老黃瓜湯食譜２：老黃瓜太子參豬腱湯

老黃瓜太子參豬腱湯食譜｜健脾去濕解暑 脾胃寒涼者較不宜

老黃瓜太子參豬腱湯食譜

老黃瓜太子參豬腱湯（3人分量）

材料：

老黃瓜1個

太子參1両

燈心草6扎

生薏米1両

赤小豆1両

栗子20粒

豬腱400克

酒少許

蜜棗3粒

水2公升

鹽適量

做法：

1.太子參浸30分鐘，洗淨備用；燈心草、生薏米、赤小豆、栗子和蜜棗洗淨。

2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。

3.煲滾水後放豬腱汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

老黃瓜湯食譜３：老黃瓜赤小豆扁豆湯

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜｜消暑清熱利濕 大便稀爛消化不良痛風等需慎服

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜

老黃瓜赤小豆扁豆湯（4-6人分量）

材料：

老黃瓜1個

赤小豆20克

扁豆20克

紅蘿蔔1條

粟米1條

蜜棗4粒

水2升

鹽適量

做法：

1.赤小豆及扁豆泡水清洗。

2.將老黃瓜、紅蘿蔔及粟米洗淨後切件。

3.冷水放入赤小豆及扁豆，大火煲滾水後加入全部材料。

4.轉慢火煲1-1.5小時，加適量鹽調味完成。

老黃瓜湯食譜４：老黃瓜薏米花豆湯

老黃瓜薏米花豆湯食譜｜清熱解毒潤肺止咳 脾胃虛弱不宜

老黃瓜薏米花豆湯食譜

老黃瓜薏米花豆湯（5-6人分量）

材料：

老黃瓜1個

粟米1條

生熟薏米40克

花豆40克

眉豆40克

無花果乾3粒

豬𦟌300克

水2.5公升

米酒適量

鹽適量

做法：

1. 老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊；粟米洗淨切件。

2. 生熟薏米、眉豆、花豆及無花果乾洗淨。

3. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許油。

4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

老黃瓜湯食譜５：老黃瓜茯苓扁豆衣湯

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜｜健脾去濕減疲勞不適 痛風人士不宜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯（4-6人分量）

材料︰

茯苓40克

黨參40克

扁豆衣10克

赤小豆10克

生薏米10克

熟薏米10克

陳皮2塊

紅棗2粒

老黃瓜1個

水3公升

鹽少許

做法︰

1.洗淨老黃瓜，不用去皮，切大塊備用。

2.將其餘材料沖洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入材料。

4.水再滾後轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

老黃瓜湯食譜６：老黃瓜薏米豬𦟌湯

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜｜去濕利水解春困 體質寒涼者慎服６

老黃瓜薏米豬?湯食譜

老黃瓜薏米豬𦟌湯（4人分量）

材料：

老黃瓜1個

生薏米60克

陳皮1個

澤瀉10克

蜜棗4枚

豬𦟌半斤

水2公升

酒適量

鹽少許

做法：

1.陳皮浸軟、刮囊；生薏米、澤瀉及蜜棗洗淨。

2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊。

3.凍水連豬骨一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。

4.所有材料凍水放進鍋，以大火煲10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

老黃瓜湯食譜7：老黃瓜海底椰蘋果湯

老黃瓜海底椰蘋果湯食譜｜去濕解暑 減寒涼加薑是錯？

海底椰蘋果老黃瓜湯食譜

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海底椰蘋果老黃瓜湯（5-6人分量）

材料：

瘦肉 300克

老黃瓜 1條

海底椰 30克

蘋果 1個

粟米 1條

蜜棗 2粒

水2公升

鹽適量

做法：

1.滾水落瘦肉汆水，切塊備用。

2.海底椰洗淨略浸備用。

3.蜜棗洗淨備用。

4.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。

5.粟米去葉、洗淨切塊。

6.蘋果洗淨切塊去籽。

7.所有湯料冷水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時。

8.加鹽調味。

老黃瓜湯食譜８：老黃瓜花旗參蘋果湯

老黃瓜花旗參蘋果湯食譜｜益心健脾 補氣養陰1類人慎用

花旗參蘋果老黃瓜湯（5-6人分量）

材料：

瘦肉半斤

花旗參20克

蘋果1個

老黃瓜1條

粟米1條

蓮子20克

淮山 20克

瘦肉300克

水2公升

鹽適量

做法：

1 把淮山、花旗參、蓮子沖水洗淨浸半小時

2 瘦肉汆水備用

3 把粟米去葉，粟米、老黃瓜、蘋果洗淨切件用

4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲90分鐘即可，加鹽調味後完成

老黃瓜湯食譜９：老黃瓜淮山薏米湯

老黃瓜淮山薏米湯食譜｜去濕護肝3類人不宜 煲湯前先乾炒黃瓜