老黃瓜湯食譜｜老黃瓜功效清熱去濕9款湯水合集 連皮煲有什麼好?
老黃瓜消暑清熱，味甘，性涼，具解毒、降火、利尿等功效。由於老黃瓜皮硬肉厚，不宜做餸，但適合煲湯。以下推介9款老黃瓜湯水，夏天湯水除了冬瓜、合掌瓜，老黃瓜也是不錯的選擇。
老黃瓜愈皺皮愈好 煲湯毋須去皮
老黃瓜其實是「老年的青瓜」，當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，變得又老又黃而得名。優質的老黃瓜愈老愈多皺紋愈好，煲湯時也不用去皮，因瓜皮也富營養，事前只需將瓜囊刮走便可。
老黃瓜湯功效｜解暑消腫 加薏米健脾去濕
老黃瓜功效主要清熱、去濕、解暑、利水、消腫等，配合不同食材，更可加強功效，如薏米花豆可健脾去濕；燈芯草可清心火及除煩等。以下？？？？？款老黃瓜湯水各有好處，可作保健湯水之用。如有疑問，請向中醫師諮詢。
老黃瓜湯食譜合集
老黃瓜湯食譜１：老黃瓜粟米排骨湯
老黃瓜粟米排骨湯食譜｜清熱去濕利尿消腫 虛寒長期開冷氣的人不宜
老黃瓜粟米排骨湯（2-3人分量）
材料：
老黃瓜1個
粟米1條
紅蘿蔔1條
排骨500克
酒少許
蜜棗3粒
陳皮1角
水2公升
鹽少許
做法：
1.陳皮浸20分鐘，刮囊備用；蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊；粟米去葉、洗淨切塊；紅蘿蔔刨皮、洗淨及切塊。
3.排骨連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味，洗淨。
4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，再轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
老黃瓜湯食譜２：老黃瓜太子參豬腱湯
老黃瓜太子參豬腱湯（3人分量）
材料：
老黃瓜1個
太子參1両
燈心草6扎
生薏米1両
赤小豆1両
栗子20粒
豬腱400克
酒少許
蜜棗3粒
水2公升
鹽適量
做法：
1.太子參浸30分鐘，洗淨備用；燈心草、生薏米、赤小豆、栗子和蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。
3.煲滾水後放豬腱汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。
老黃瓜湯食譜３：老黃瓜赤小豆扁豆湯
老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜｜消暑清熱利濕 大便稀爛消化不良痛風等需慎服
老黃瓜赤小豆扁豆湯（4-6人分量）
材料：
老黃瓜1個
赤小豆20克
扁豆20克
紅蘿蔔1條
粟米1條
蜜棗4粒
水2升
鹽適量
做法：
1.赤小豆及扁豆泡水清洗。
2.將老黃瓜、紅蘿蔔及粟米洗淨後切件。
3.冷水放入赤小豆及扁豆，大火煲滾水後加入全部材料。
4.轉慢火煲1-1.5小時，加適量鹽調味完成。
老黃瓜湯食譜４：老黃瓜薏米花豆湯
老黃瓜薏米花豆湯（5-6人分量）
材料：
老黃瓜1個
粟米1條
生熟薏米40克
花豆40克
眉豆40克
無花果乾3粒
豬𦟌300克
水2.5公升
米酒適量
鹽適量
做法：
1. 老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊；粟米洗淨切件。
2. 生熟薏米、眉豆、花豆及無花果乾洗淨。
3. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許油。
4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。
老黃瓜湯食譜５：老黃瓜茯苓扁豆衣湯
老黃瓜茯苓扁豆衣湯（4-6人分量）
材料︰
茯苓40克
黨參40克
扁豆衣10克
赤小豆10克
生薏米10克
熟薏米10克
陳皮2塊
紅棗2粒
老黃瓜1個
水3公升
鹽少許
做法︰
1.洗淨老黃瓜，不用去皮，切大塊備用。
2.將其餘材料沖洗乾淨。
3.大火煲滾水，放入材料。
4.水再滾後轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。
老黃瓜湯食譜６：老黃瓜薏米豬𦟌湯
老黃瓜薏米豬𦟌湯（4人分量）
材料：
老黃瓜1個
生薏米60克
陳皮1個
澤瀉10克
蜜棗4枚
豬𦟌半斤
水2公升
酒適量
鹽少許
做法：
1.陳皮浸軟、刮囊；生薏米、澤瀉及蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊。
3.凍水連豬骨一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。
4.所有材料凍水放進鍋，以大火煲10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。
老黃瓜湯食譜7：老黃瓜海底椰蘋果湯
海底椰蘋果老黃瓜湯（5-6人分量）
材料：
瘦肉 300克
老黃瓜 1條
海底椰 30克
蘋果 1個
粟米 1條
蜜棗 2粒
水2公升
鹽適量
做法：
1.滾水落瘦肉汆水，切塊備用。
2.海底椰洗淨略浸備用。
3.蜜棗洗淨備用。
4.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。
5.粟米去葉、洗淨切塊。
6.蘋果洗淨切塊去籽。
7.所有湯料冷水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時。
8.加鹽調味。
老黃瓜湯食譜８：老黃瓜花旗參蘋果湯
花旗參蘋果老黃瓜湯（5-6人分量）
材料：
瘦肉半斤
花旗參20克
蘋果1個
老黃瓜1條
粟米1條
蓮子20克
淮山 20克
瘦肉300克
水2公升
鹽適量
做法：
1 把淮山、花旗參、蓮子沖水洗淨浸半小時
2 瘦肉汆水備用
3 把粟米去葉，粟米、老黃瓜、蘋果洗淨切件用
4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲90分鐘即可，加鹽調味後完成