老黃瓜湯食譜｜老黃瓜功效清熱去濕9款湯水合集　連皮煲有什麼好?

撰文：黃翠衣
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老黃瓜消暑清熱，味甘，性涼，具解毒、降火、利尿等功效。由於老黃瓜皮硬肉厚，不宜做餸，但適合煲湯。以下推介9款老黃瓜湯水，夏天湯水除了冬瓜、合掌瓜，老黃瓜也是不錯的選擇。

老黃瓜愈皺皮愈好　煲湯毋須去皮

老黃瓜其實是「老年的青瓜」，當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，變得又老又黃而得名。優質的老黃瓜愈老愈多皺紋愈好，煲湯時也不用去皮，因瓜皮也富營養，事前只需將瓜囊刮走便可。

優質的老黃瓜愈老愈多皺紋為之好。（資料圖片）

老黃瓜湯功效｜解暑消腫　加薏米健脾去濕

老黃瓜功效主要清熱、去濕、解暑、利水、消腫等，配合不同食材，更可加強功效，如薏米花豆可健脾去濕；燈芯草可清心火及除煩等。以下？？？？？款老黃瓜湯水各有好處，可作保健湯水之用。如有疑問，請向中醫師諮詢。

老黃瓜湯食譜合集

老黃瓜湯食譜１：老黃瓜粟米排骨湯

老黃瓜粟米排骨湯食譜｜清熱去濕利尿消腫 　虛寒長期開冷氣的人不宜

老黃瓜粟米排骨湯食譜

老黃瓜粟米排骨湯（2-3人分量）

材料：
老黃瓜1個
粟米1條
紅蘿蔔1條
排骨500克
酒少許
蜜棗3粒
陳皮1角
水2公升
鹽少許

做法：
1.陳皮浸20分鐘，刮囊備用；蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊；粟米去葉、洗淨切塊；紅蘿蔔刨皮、洗淨及切塊。
3.排骨連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味，洗淨。
4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，再轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

老黃瓜湯食譜２：老黃瓜太子參豬腱湯

老黃瓜太子參豬腱湯食譜｜健脾去濕解暑　 脾胃寒涼者較不宜

老黃瓜太子參豬腱湯食譜

老黃瓜太子參豬腱湯（3人分量）

材料：
老黃瓜1個
太子參1両
燈心草6扎
生薏米1両
赤小豆1両
栗子20粒
豬腱400克
酒少許
蜜棗3粒
水2公升
鹽適量

做法：
1.太子參浸30分鐘，洗淨備用；燈心草、生薏米、赤小豆、栗子和蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。
3.煲滾水後放豬腱汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

老黃瓜湯食譜３：老黃瓜赤小豆扁豆湯

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜｜消暑清熱利濕　大便稀爛消化不良痛風等需慎服

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜

老黃瓜赤小豆扁豆湯（4-6人分量）

材料：
老黃瓜1個
赤小豆20克
扁豆20克
紅蘿蔔1條
粟米1條
蜜棗4粒
水2升
鹽適量

做法：
1.赤小豆及扁豆泡水清洗。
2.將老黃瓜、紅蘿蔔及粟米洗淨後切件。
3.冷水放入赤小豆及扁豆，大火煲滾水後加入全部材料。
4.轉慢火煲1-1.5小時，加適量鹽調味完成。

老黃瓜湯食譜４：老黃瓜薏米花豆湯

老黃瓜薏米花豆湯食譜｜清熱解毒潤肺止咳　脾胃虛弱不宜

老黃瓜薏米花豆湯食譜

老黃瓜薏米花豆湯（5-6人分量）

材料：
老黃瓜1個
粟米1條
生熟薏米40克
花豆40克
眉豆40克
無花果乾3粒
豬𦟌300克
水2.5公升
米酒適量
鹽適量

做法：
1. 老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊；粟米洗淨切件。
2. 生熟薏米、眉豆、花豆及無花果乾洗淨。
3. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許油。
4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

老黃瓜湯食譜５：老黃瓜茯苓扁豆衣湯

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜｜健脾去濕減疲勞不適　痛風人士不宜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯（4-6人分量）

材料︰
茯苓40克
黨參40克
扁豆衣10克
赤小豆10克
生薏米10克
熟薏米10克
陳皮2塊
紅棗2粒
老黃瓜1個
水3公升
鹽少許

做法︰
1.洗淨老黃瓜，不用去皮，切大塊備用。
2.將其餘材料沖洗乾淨。
3.大火煲滾水，放入材料。
4.水再滾後轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

老黃瓜湯食譜６：老黃瓜薏米豬𦟌湯

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜｜去濕利水解春困　體質寒涼者慎服６

老黃瓜薏米豬?湯食譜

老黃瓜薏米豬𦟌湯（4人分量）

材料：
老黃瓜1個
生薏米60克
陳皮1個
澤瀉10克
蜜棗4枚
豬𦟌半斤
水2公升
酒適量
鹽少許

做法：
1.陳皮浸軟、刮囊；生薏米、澤瀉及蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊。
3.凍水連豬骨一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。
4.所有材料凍水放進鍋，以大火煲10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

老黃瓜湯食譜7：老黃瓜海底椰蘋果湯

老黃瓜海底椰蘋果湯食譜｜去濕解暑　減寒涼加薑是錯？

海底椰蘋果老黃瓜湯食譜
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海底椰蘋果老黃瓜湯（5-6人分量）

材料：
瘦肉 300克
老黃瓜 1條
海底椰 30克
蘋果 1個
粟米 1條
蜜棗 2粒
水2公升
鹽適量

做法：
1.滾水落瘦肉汆水，切塊備用。
2.海底椰洗淨略浸備用。
3.蜜棗洗淨備用。
4.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。
5.粟米去葉、洗淨切塊。
6.蘋果洗淨切塊去籽。
7.所有湯料冷水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時。
8.加鹽調味。

老黃瓜湯食譜８：老黃瓜花旗參蘋果湯

老黃瓜花旗參蘋果湯食譜｜益心健脾　補氣養陰1類人慎用

花旗參蘋果老黃瓜湯（5-6人分量）

材料：
瘦肉半斤
花旗參20克
蘋果1個
老黃瓜1條
粟米1條
蓮子20克
淮山 20克
瘦肉300克
水2公升
鹽適量

做法：
1 把淮山、花旗參、蓮子沖水洗淨浸半小時
2 瘦肉汆水備用
3 把粟米去葉，粟米、老黃瓜、蘋果洗淨切件用
4 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲90分鐘即可，加鹽調味後完成

老黃瓜湯食譜９：老黃瓜淮山薏米湯

老黃瓜淮山薏米湯食譜｜去濕護肝3類人不宜　煲湯前先乾炒黃瓜

老黃瓜淮山薏米湯食譜
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