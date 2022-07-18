三餸一湯食譜｜芝麻檸檬蝦+紫蘿炒牛肉+節瓜粉絲蝦米+冬瓜荷葉湯

香港酷熱感近日有增無減，天文台預測未來一星期也維持「熱爆」天氣，周六（23日）為廿四節氣中的「大暑」，天文台料當日天晴酷熱，氣溫更升至最高35度！在炎熱的天氣下難免會食欲不振，但飯還是要吃的，以下的三餸一湯主題為開胃消暑不時不食。夏天總會吃酸咪咪的菜式以刺激食慾，酸酸甜甜的芝麻檸檬蝦、當造的子薑菠蘿炒牛肉便是酸酸甜甜的代表，加上顏色鮮艷，未吃已非常吸睛，再搭配清爽鹹鮮的節瓜粉絲蝦米及消暑湯水，清新又惹味。



夏日三餸一湯食譜：芝麻檸檬蝦、紫蘿炒牛肉、節瓜粉絲蝦米、冬瓜消暑湯。

芝麻檸檬蝦

芝麻檸檬蝦雖然是偏向泰式做法，但做法有點似西檸雞，味道酸酸甜甜，用上黃色檸檬和青檸，並且連兩者的果皮也不漏，磨成碎屑與蜜糖等加到鍋中同煮，檸檬清香、青檸味濃，合起來除了令整道菜顏色更豐富外，就連味道都提升到另一個層次。

芝麻檸檬蝦食譜

紫蘿炒牛肉

紫蘿炒牛肉，紫是子薑，取諧音為紫，蘿則為菠蘿，是一道經典的酸酸甜甜家常小炒。子薑爽嫩和清香，不及老薑辛辣。不過直接食用仍帶點微辣，所以坊間會醃甜酸子薑，更會以它入饌。甜酸子薑多數可在街市的醬料舖找到。

紫蘿炒牛肉食譜

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節瓜粉絲蝦米

節瓜粉絲蝦米，沒有刺激味蕾的甜酸苦辣，但一個節瓜、一紥粉絲，加一撮蝦米，三種簡單食材，便能炮製出一道健康家常菜，清清爽爽略帶一點鹹鮮。不過蝦米切忌浸泡過久，小心變得淡而無味。

節瓜粉絲蝦米食譜

冬瓜燈心草荷葉湯

香港夏天向來氣溫高，潮濕翳焗，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、去濕和養陰生津功效的食物，而冬瓜燈心草荷葉湯的藥材功效都是清熱、去濕、利尿，因此特別適合夏天飲用。此外，夏日宜清淡飲食，同時毋須刻意進補。

冬瓜燈心草荷葉湯食譜

剪接：盧文俊