三餸一湯食譜｜豉汁帶子蒸豆腐+檸檬手撕雞+手拍青瓜+冬瓜荷葉湯

炎炎夏日，容易因為流汗及酷熱的天氣令胃口大減，不過飯還是要吃的，因此以下介紹的三餸一湯以輕怡、開胃為主，如豉汁帶子蒸豆腐、檸檬手撕雞及拍青瓜，重點是這3個菜式烹煮時間短，免受爐火之熱。最後搭配冬瓜燈心草荷葉湯，去濕除暑氣。



夏日三餸一湯：豉汁帶子蒸豆腐、檸檬手撕雞、手拍青瓜、冬瓜荷葉湯。

豉汁帶子蒸豆腐

雪櫃總要有些常備食材來「看門口」，其中一樣就是急凍帶子，只要加盒豆腐，15分鐘就能做出一道低卡有營的下飯菜——豉汁帶子蒸豆腐。解凍帶子有幾個方法，最不建議就是用室溫解凍法，或是用自來水沖洗帶子，這些方法雖然能節省時間，卻連同帶子的鮮味都沖走。其實最理想就是使用低溫解凍法，將帶子由冰格搬到下層（約攝氏4度），自然解凍8至10小時左右，味道便不會太走樣，同時有效避免細菌滋生。

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豉汁帶子蒸豆腐食譜

檸檬手撕雞

手撕雞原是川式涼菜，也有說是山東名物，拆骨起肉撕成雞絲或拌沙律，或配以粉皮麻醬做雞絲粉皮。這次配上酸酸辣辣的檸檬陳醋辣椒汁，開胃醒神，15分鐘便做到！雞髀放入滾水烚煮是最快捷、較健康的做法，也可用上湯滾起後浸熟，蒸亦無妨。如不用雞髀，也可以雞胸、雞扒代替，只要謹記之後用冰水過冷河，沖走油分，肉質才夠爽滑彈牙。

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檸檬手撕雞食譜

手拍青瓜

拍青瓜是家常涼拌菜，青瓜與調味料醬汁拌製而成，入味重要的是一定要「拍」散，不要整齊地「切」開一條一條，拌勻後口感爽口清涼又開胃，佐酒或作前菜便餐，最適合夏季。

拍青瓜食譜｜爽口青涼10分鐘簡易涼拌菜 醬汁入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

冬瓜燈心草荷葉湯

香港夏天向來氣溫高，潮濕翳焗，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、去濕和養陰生津功效的食物，而此湯水的藥材功效都是清熱、去濕、利尿，因此特別適合夏天飲用。此外，夏日宜清淡飲食同時毋須刻意進補。

夏天湯水食譜｜冬瓜燈心草荷葉湯 消暑化濕健脾利尿腸胃虛弱慎服

冬瓜燈心草荷葉湯食譜

剪接：麥超億