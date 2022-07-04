三餸一湯｜消暑蛋料理花雕醉蛋+苦瓜炒蛋+金銀蛋莧菜+蛋花大菜糕

撰文：尹嘉蔚
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夏日消暑三餸一湯蛋料理。近期氣溫持續炎熱，經常徘徊32℃、33℃，新界地區更熱。夏日入廚最好愈快愈好，快速遠離火爐、焗爐，煮涼浸浸的料理更好，涼拌菜花雕溏心蛋清爽開胃，苦瓜炒蛋、金銀蛋莧菜下火清熱，蛋花大菜糕驅散悶熱翳焗。

【花雕溏心蛋】

花雕溏心蛋（李啓康攝）

所謂「醉」即酒香，用花雕酒、話梅及糖煮成汁料浸醃溏心蛋，冷藏至少一晚，好讓酒的味道滲入溏心蛋內。切開雞蛋一刻，蛋黄仍然流動，非常吸引。必成功的煮溏心蛋方法，先用大頭針刺入雞蛋頂部，煲滾水，加鹽，放入全部雞蛋，用大火烚6分鐘。撈起雞蛋後，放入冰水中約15分鐘，然後剝殼。

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花雕溏心蛋食譜

【苦瓜炒蛋】

苦瓜炒蛋（尹嘉蔚攝）

一條苦瓜、幾隻蛋、一撮鹽、數滴麻油，15分鐘的過程，看到苦瓜變翠綠；雞蛋成嫩蛋，非常簡單的家常菜。苦瓜有「君子菜」的雅稱，雖苦，卻不會將苦味「分散」。用苦瓜炒蛋，雞蛋基本上不會沾上苦味。

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【金銀蛋莧菜】

金銀蛋莧菜（李思敏攝）

綠莧較滑宜炒拌，加入鹹蛋、皮蛋作金銀蛋莧菜，鮮甜有益。莧菜，要選短身、細葉的，口感才夠嫩滑。與菠菜相比，莧菜的鐵質高2倍、鈣質多3倍，能促進造血，有助增強骨骼與牙齒健康。

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金銀蛋莧菜食譜

【大菜糕】

蛋花大菜糕（李啟康攝）

蛋花大菜糕，冰涼清爽，是一種屬於夏天的消暑糕點。只需大菜、雞蛋和冰糖，低卡低脂又清涼。先把大菜浸軟再與冰糖煮溶，拌入蛋液混成蛋花，冷藏後便吃到質感爽脆的蛋花大菜糕。

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大菜糕食譜

煮溏心蛋方法？

用大頭針刺入雞蛋頂部，煲滾水，加鹽，放入全部雞蛋，用大火烚6分鐘。撈起雞蛋後，放入冰水中約15分鐘，然後剝殼。 

苦瓜炒蛋，蛋苦嗎？

苦瓜有「君子菜」的雅稱，雖苦，卻不會將苦味分散。 

莧菜、菠菜，哪種高鈣？

莧菜比菠菜的鈣質多出3倍。

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