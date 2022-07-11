夏天三餸一湯｜莎莎醬涼拌豆腐+花甲絲瓜+冬菜蒸肉餅+消暑淡菜湯

小暑剛過，正值盛夏時期，有些人可能會食欲不振。除了避暑外，亦可從飲食中著手解暑。註冊中醫師何捷豪接受《香港01》訪問時，曾提及小暑飲食宜以清淡為主、多吃瓜果蔬菜等消暑及補充水分，以及豬肉和鴨肉等偏涼的肉類。記者就精選了勝瓜、冬瓜、豬肉等食材，並配上涼拌頭盤，利尿湯水。



莎莎醬涼拌豆腐

夏天很適合做涼拌豆腐，全程免開火，吃起來又滑溜溜。平日多以芝麻醬或醬油配搭，適逢天氣悶熱，嫌醬汁有點膩可弄個清新的墨西哥莎莎醬，最基本的材料就是番茄和辣椒，貪方便的話可把所有材料放進攪拌機，並按喜好調味，不愛辣，可用青椒、紅椒代替指天椒，嗜辣者，加數滴Tabasco辣椒醬，更惹味。

【莎莎醬涼拌豆腐食譜．素食】番茄紅椒刴刴刴 酸辣開胃透心涼

莎莎醬涼拌豆腐食譜

花甲絲瓜

「花甲絲瓜」是一道清淡鮮味的家常菜，甚至可加多點水做滾湯，製成湯飯、湯米線等，絲瓜即「勝瓜」，要揀靚勝瓜最緊要睇觸感，用手握緊其中一端，用柔力搖一搖，可感受到其水分與彈性。如勝瓜有彈性代表它夠嫰，中間的籽不會很硬，口感較佳。無論用勝瓜煲湯或做菜，一般都會用滾刀法，即切一刀便把食材滾動一次，直至切完整條為止。以滾刀法斜切勝瓜，可擴大接觸面，烹煮時更易入味和快熟。

花甲絲瓜食譜｜清甜鮮味10分鐘簡易家常菜 揀勝瓜1搖即知老或嫩?

花甲絲瓜食譜

冬菜蒸肉餅

冬菜以大白菜（又稱青麻葉）醃製而成，以天津出產最佳，先將最嫩的白菜心切成一塊塊菱形後自然風乾，放入大缸中用紅皮大蒜跟海鹽於室溫自然發酵6個月，除了梅菜外，它亦是配肉餅的其中一個好選擇。街市的雜貨店會有一包包的冬菜出售，一包也只是$2，以下食譜只用了半包，煮之前先用清水浸泡15分鐘以上降低鹹度，瀝乾後加糖令冬菜味道更可口；再加油令冬菜質地潤滑，看上去不太乾。

【冬菜蒸肉餅食譜】百吃不厭家常菜！2招令冬菜口感潤滑更可口 | 香港01

冬菜蒸肉餅食譜

淡菜冬瓜湯

淡菜湯主要作用是以淡菜養血、補腎和潤膚，但夏天易濕易熱，不可沿用其他季節的滋潤補濕方法，必需加其他材料去濕健脾、消暑利尿，除去體內過多的濕氣及滋潤皮膚，因此才會配冬瓜。首先，淡菜絕對不是蔬菜，而是海味青口乾。由於它質地乾硬，所以烹煮前要先用水浸泡至軟身，在正式煲湯前以薑片將它爆香，更能帶出淡菜本來的香味，湯也會更好飲。

【夏天湯水】中醫推介淡菜冬瓜湯滋潤袪濕 淡菜非蔬菜應怎處理？ | 香港01

淡菜冬瓜湯食譜

剪接：盧文俊