減肥｜合桃大蒜多吃20種激瘦食物就會瘦！有1款飲品更防心血管病

吃對食物愈吃愈瘦！外國研究發現，有20種激瘦食物（Sirtfoods），能夠活化減肥基因，建議加入日常飲食內容，有助於瘦身、預防心血管疾病。



激瘦食物富含多酚 預防心血管疾病、可降低BMI

台灣營養師陳嫚羚指出，激瘦食物是含有大量能夠活化乙酰化酶基因的食物，以富含特定多酚的種類為主，多酚類食物對於體重控制與心血管的保護作用，最早於地中海飲食實驗被發現。此實驗招募約7400名心血管疾病高風險者，進行4.8年的研究，發現能夠使心血管疾病發生率降低30％、BMI>30的族群減少49％。

20種激瘦食物（按圖👇👇👇）

+ 36

紅酒在這20種激瘦食物中率先被發現，其中的特定多酚成分是白藜蘆醇，能夠活化減肥基因SIRT1，這項發現剛好也符合紅酒悖論。

紅酒悖論：法國人的生活飲食習慣會抽煙、不運動、攝取油膩食物；然而，心臟疾病死亡率卻低於其他國家。推測可能是由於飲用紅酒的習慣，從中帶來健康的保護作用。

20種激瘦食物

20種激瘦食物經常出現在許多健康飲食的推薦清單，例如：地中海飲食、麥得飲食。因此即便不需要進行減重，也可以經常選擇將這些食物加入飲食內容，有助於維持健康狀態。

1. 芝麻葉

營養素：槲皮素（quercetin）、山奈酚（kaempferol）。

芝麻葉是一種辛辣的綠葉沙律菜，常見於地中海飲食。

2. 蕎麥

營養素：芸香苷（rutin）。

蕎麥是日本最早開始種植的作物之一，屬於蛋白質和營養價值很高的穀物。

3. 酸豆

營養素：槲皮素（quercetin）、山奈酚（kaempferol）。

酸豆為深綠色顆粒狀，味道酸鹹。它是灌木植物續隨子的花苞，不是豆類。

4. 芹菜

營養素：芹菜素（apigenin）、木犀草素（luteolin）。

綠色芹菜葉及芹菜心含有較高的木犀草素，更能活化乙酰化酶基因。

5. 辣椒

營養素：木犀草素（luteolin）、楊梅黃酮（myricetin）。

辣椒愈辣便愈能活化乙酰化酶基因，建議選擇顏色濃郁飽滿的辣椒。

6. 可可

營養素：表兒茶素（epicatechin）。

85％以上的黑朱古力，可可濃度愈高，活性成分愈多。

7. 咖啡

營養素：咖啡酸（caffeic acid）。

咖啡的多酚成分可以活化乙酰化酶基因，對於肝臟亦有保護作用。

8. 特級初榨橄欖油

營養素：橄欖多酚（oleuropein）、羥基酪醇（hydroxytyrosal）。

務必要選擇冷壓特級初榨的種類，才能夠保留較多的橄欖多酚。

9. 大蒜

營養素：大蒜烯（ajoene）、楊梅黃酮（myricetin）。

建議將大蒜先切碎、磨碎，靜置10~15分鐘，可以增加大蒜素產生。

10. 綠茶、抹茶

營養素：表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG）。

使用80度以上的熱水沖泡綠茶，可以溶出更多兒茶素。

相關文章：香料營養｜減肥防便秘15款高纖香料配菜排名 芫荽第10助降血糖👇👇👇

+ 11

11. 羽衣甘藍

營養素：山奈酚（kaempferol）、槲皮素（quercetin）。

羽衣甘藍富含多酚，被視為超級食物，是激瘦蔬果汁及激瘦餐點的基本班底。

12. 帝王椰棗

營養素：沒食子酸（gallic acid）咖啡酸（caffeic acid）。

帝王椰棗的含糖量高達66％，屬於天然糖份，適量食用不影響血糖。

13. 番茜

營養素：芹菜素（apigenin）、楊梅黃酮（myricetin）。

番茜的風味清新，經常會剁碎加入菜餚。富含芹菜素，能夠活化乙酰化酶基因。

14. 紅菊苣

營養素：木犀草素（luteolin）。

紅菊苣的口感爽脆，風味清甜溫和，適合製作激瘦餐點沙律，也可選擇黃菊苣。

15. 紫洋蔥

營養素：槲皮素（quercetin）。

紫洋蔥的槲皮素含量最高，也可選擇一般洋蔥。

16. 紅酒

營養素：白藜蘆醇（resveratrol）、白皮杉醇（piceatannol）。

紅酒是最早被發現的激瘦食物，建議飲用量為女性約150毫升／日；男性約300毫升／日。

17. 大豆

營養素：木質素異黃酮（daidzein）、芒柄花黃素異黃酮（formononetin）。

大豆富含異黃酮化合物，建議選擇少加工的天然大豆製品，例如：豆腐、納豆、味噌。

18. 士多啤梨

營養素：漆黃素（fisetin）。

士多啤梨為莓果類，屬於低含糖量的水果，其中草莓富含漆黃素，能夠更加活化乙酰化酶基因。

19. 薑黃

營養素：薑黃素（curcumin）。

薑黃又稱印度黃金，屬於脂溶性食物，吸收率差，建議加水、加油烹調，增加可利用率。

20. 核桃

營養素：沒食子酸（Gallic acid）。

核桃被評選為最有益健康的堅果，幫助降低代謝疾病風險。

延伸閲讀：

「麥得飲食」不挨餓又能輕鬆瘦身！預防失智、穩定血糖也有效 營養師公開10種益腦食物

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」