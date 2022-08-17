減肥｜減醣飲食6大原則1周起變化！好油脂要識分1日戒1餐澱粉便夠

減醣飲食該如何執行才會瘦？台灣營養師黃君聖提到，執行減醣飲食時，不只是單純減少碳水化合物就好，還必須考慮營養均衡，並達到人體所需的總熱量。掌握以下6個大原則，不管是進行減醣飲食或168斷食，都很適用。



「醣類」並不是壞東西，是你吃太多了

減醣飲食就是降低醣類（碳水化合物）的攝取。黃君聖表示，「醣類」其實不是壞東西，而是因為吃過量了；想健康瘦下來，從今天開始減糖，1周後就一定有變化。例如：原本喝全糖改成半糖；原本都吃一碗飯改成半碗；或是一天中某一餐戒澱粉，這些其實並不會太困難。以下他分享6個減醣飲食鐵律：

6個減醣飲食秘訣（按圖👇👇👇）

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1. 避免精緻糖

想要有效瘦身，就必須儘可能避免攝取精緻糖。例如：手搖飲、蛋糕甜點少吃。

2. 澱粉減量吃

主食類食用量要減少20～40％，雖然是要減少分量，但不要完全都不吃；並盡量挑選全穀根莖類當作主食。

3. 多吃好蛋白

黃君聖說，補充優質蛋白質是非常重要的，不必局限於低脂肉類，均衡的從豬肉、豆類、魚類、牛肉、雞腿或蛋類中都能攝取。

10種高燃脂食物（按圖看清👇👇👇）

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4. 蔬菜要吃夠

蔬菜是熱量低且富含膳食纖維等營養素的食物，能夠增加飽足感。醣分含量低的蔬菜有西蘭花、黃豆芽、青白菜、綠櫛瓜等。另外黃君聖提醒，南瓜、薯仔、芋頭等食物，必須視為主食，並控制食用分量。

5. 水果1天2拳頭分量

大多數的水果都富含碳水化合物，必須注意食用分量，以1天吃2個拳頭的體積為限。醣分較低的水果有土番石榴、熱情果、香瓜、車厘茄、哈密瓜。

6. 選擇好油脂

選擇好的油脂來源，能讓減醣飲食更順利進行；減少碳水化合物時，仍要吃進足夠熱量。

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