蔬果冷知識｜蔬果切小塊營養倍增？改善糖尿腦退化6類人宜這樣吃

將蔬果切成小塊放入碗盤中，變成餐桌上新鮮的沙律，令人食指大動。



然而這樣的食用方式，是否會造成營養價值流失？研究指出，蔬果被切成小塊之後，反而會變得更加營養，尤其是蔬果中的多酚大幅增加，有益人體健康。

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台灣營養師程涵宇表示，蔬果中的酚類化合物，包括：單酚、酚酸、黃酮類化合物等等，具備極強的抗氧化活性，可幫助抗過敏、抗發炎、預防慢性病，讓身體更加健康。程涵宇指出，相較於整顆的蔬果，切小塊的蔬果因受到創傷而激活酚類化合物的合成，讓抗氧化活性明顯大增。因此將蔬果切小塊再吃，能夠吸收最多的營養。

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程涵宇也點名6類需要多攝取酚類化合物的族群，包括「減肥瘦不下來者」、「糖尿病患者」、「肝炎病患」、「心血管疾病患者」、「神經退化性疾病患者（如阿茲海默症、柏金遜症等）」與「人類免疫缺乏病毒帶原者」。

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