木虌果/天堂果營養｜養生新寵茄紅素比番茄多70倍！助防腸癌3功效

木虌果不僅有個難念的名字（虌，音同「鱉」），外型十分奇特，與常見水果都長得不一樣，在市場猛一看到，有些人可能會不知道它是什麼？其實，木虌果是台灣土生土長的水果，近年台灣農委會所屬台東農業改良場更透過品種改良，培育出可食用且品質更佳的台灣原生種，成為市場養生新寵。

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



木虌果營養豐富，特別是茄紅素，足足有番茄70倍以上，含量驚人。讓《Hello醫師》為您介紹木虌果是什麼？有何功效與禁忌，應該怎麼吃木虌果？才能攝取完整養分。

木虌果3大功效（按圖）

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木虌果是什麼？

木虌果又名刺苦瓜、夫妻果或木虌瓜，屬於葫蘆科苦瓜屬植物，其「虌」字主要來自於木虌果的種子。木虌果剖開時，可見包覆肉紅色外皮的種子，若將外皮剝除，黑色種子看起來就像一隻黑鱉。

木虌果為台灣、中國大陸南部、印度及東南亞的原生種植物，在台灣多分布於平地與低海拔森林，其嫩莖、未熟綠色果實、果實外層的假種皮全部皆可食用。台灣原住民的阿美族、卑南族和排灣族便常將木虌果的青果用來煮湯或火炒後食用。

台灣農民過去栽種的木虌果都以東南亞品種為主，不過，台灣農業改良技術強大，台東農改場在2020年推出台灣第一個原生種木虌果，名為「臺東1號」，果實成熟僅須59天，產量較越南、泰國品種木虌果整整高出一倍，且風味也比東南亞品種更加鮮甜，市場接受度也可望提升。

按圖看清如何食用「天堂果（木虌果）」？

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由內到外全都補！木虌果的3大功效

木虌果的營養成分豐富，其中又以茄紅素（lycopene）最為突出。依據美國農業部（USDA）研究，木虌果假種皮（果實外皮）的茄紅素含量為番茄70倍以上，位居植物界第一名！以下說明木虌果營養價值：

營養價值1：茄紅素

茄紅素是一種天然色素，有助於降低體內壞膽固醇，避免動脈硬化與各類心血管疾病，並能抗氧化、抗老，提升人體免疫力。茄紅素對於抑制腫瘤細胞、預防癌症也有助益，特別是腸胃道癌與攝護腺癌。

烹飪過程中，茄紅素不易流失，相較於其他營養素，吸收率與功效都更好，因此，茄紅素含量特高的木虌果，變成了強身健體的養生新寵。

營養價值2：類胡蘿蔔素

木虌果不只茄紅素成分極高，類胡蘿蔔素也是胡蘿蔔的15倍。類胡蘿蔔素包含α-胡蘿蔔素（α-carotene）、β-胡蘿蔔素（β-carotene），兩者皆會在人體轉換為維他命A，幫助維持眼睛健康，預防夜盲症、乾眼症及黃斑部病變。

此外，類胡蘿蔔素亦具有抗氧化、消炎的功效，因此也是維持免疫力、避免癌病的重要營養素。

營養價值3·：膳食纖維、維他命B5、維他命E

每100克的木虌果含有3.5公克的膳食纖維，比多數蔬菜，例如菠菜、西蘭花、番薯葉、芹菜等含量來的更高，有助促進腸胃蠕動，避免便秘，並維持正常的腸道機能。

另外，木虌果亦含有豐富的維他命B5，具備保濕鎖水、美白抗老的養顏功效，而維他命E則也具抗氧化的作用，能通血路、維持血管健康，預防中風、心臟病等疾病。

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木虌果怎麼吃？

木虌果可以燉雞湯、燉排骨湯或是打成果汁飲用。燉湯主要用木虌果的果肉，做法和一般燉湯相同，僅須將木虌果去皮、去籽及切塊，最後同食材放入鍋子即可。

果汁主要使用木虌果的假種皮，用果汁機加水打碎煮過，以釋放木虌果的脂溶性營養素，並於冷卻後加入百香果、鳳梨、檸檬、蜂蜜或冰糖一同飲用。

不過，要特別注意的是，不可食用木虌果的虌狀果實，其果實味道不佳且含有毒性，會導致中毒。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：養生新寵「木虌果」茄紅素含量植物界居冠 比番茄多70倍！3大功效解析】

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