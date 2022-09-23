吃飯貼士｜食飽飯就眼瞓長期恐中風！控血糖4守則飯後站立都得

吃飽飯後總是全身無力想睡覺? 其實這就是血糖濃度上上下下、激烈波動造成的。雖然聽起來好像是芝麻小事，但其實千萬不要小看這種「雲霄飛車式血糖」造成的健康隱憂，長期下來可能會有縮短壽命的風險，也讓動脈硬化、腦中風、心肌梗塞、失智症和癌症…等疾病找上門。



據《三立新聞網》報導指出，美國《Springer》一項研究，將2182位成年人，分為三組做實驗，分別是久坐組、站立組和散步組，進行甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白和非酯化脂肪酸…等生化檢查。實驗結果顯示，飯後站立休息可減少9.51%的飯後血糖值，而飯後散步，則可減少高達17%的飯後血糖值。

哪些食物可以穩定血糖？（按圖了解👇👇👇）

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World Gym Blog也和大家分享，吃飯時要掌握4個原則，「少吃糖類、精緻澱粉」、「少吃勾芡食物」、「先吃蔬菜、蛋白質，後吃醣類」、「多喝水」，藉此可以幫助控制血糖，讓身體更健康

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另外，World Gym Blog也提醒各位民眾，多走動、建立規律運動的習慣，加上健康均衡的飲食習慣，除了能使血糖穩定，更是維持健康的不二法門。

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