健康食譜｜七彩蔬食植化素抗氧化助防癌！營養師教煮彩虹蔬果薄餅

五顏六色的蔬食中，具有不同的「植化素」，適當攝取有抗氧化、增強免疫力、防癌等功效，為了推廣民眾攝取「植化素」，台灣嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊與實習生莊雅涵分享「彩虹蔬果薄餅」食譜，讓大家可以在1道料理中吃到不同顏色的蔬果，同時攝取到多種植化素，兼具營養及美味！



攝取五顏六色的蔬果 可吃到不同植化素

據悉，「植化素」是植物為了在地球上生存而演化出的自我防禦系統，宛如植物的防護罩，同時讓植物擁有五顏六色，在許多蔬果穀物中都發現它的蹤影。若民眾能適當攝取這些食物，可以獲得各種不同的植化素，幫助抗氧化、激發體內解毒酵素的活性、增強免疫力、抑制發炎、抗老化和防癌。

「彩虹蔬果薄餅」食譜（按圖👇👇👇）

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彩虹蔬果薄餅做法簡單 內含多種蔬果營養滿分

關於「彩虹蔬果薄餅」這道料理，謝瀠伊指出，製作材料不僅方便取得，做法也簡易，重點是食材當中包含五色的蔬果，每種顏色有著不同的植化素，像是綠色的奇異果富含葉綠素、類胡蘿蔔素，能調節免疫系統，且有強大的抗氧化作用。黃色的鳳梨則有葉黃素，可減低黃斑部退化的風險，是個維持視力健康的重要推手。

▸「彩虹蔬果薄餅」食材：抓餅餅皮3片、奇異果2顆、鳳梨 1/4顆、香蕉（小）1根、蘋果1顆、車厘茄5顆、蘑菇6朵、黑橄欖適量、番茄醬適量、芝士絲 200g。

「彩虹蔬果薄餅」做法：

1. 奇異果切丁，鳳梨切小塊、香蕉切圓片、帶皮蘋果切片（可用熱水燙過，去掉蠟質），車厘茄切成1/4的大小，蘑菇切片。

2. 先將抓餅送進焗爐以上下火180℃烤5分鐘後取出。

3. 在餅皮上鋪上薄層番茄醬，依序放上蘑菇、香蕉、蘋果、鳳梨、奇異果、車厘茄。

4. 接著再均勻撒上芝士絲至覆蓋食材，最後放上黑橄欖點綴。

5. 將鋪好料的薄餅送至焗爐，並以上下火180℃烤15分鐘後取出。

6. 將每片薄餅切成4等分的大小就完成了。

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謝瀠伊補充說明，「彩虹蔬果薄餅」內有帶皮的蘋果及車厘茄，可以攝取到大家耳熟能詳的茄紅素，除了有助於免疫系統、抗氧化，也能降低罹癌風險。而白色的食物代表有香蕉、蘑菇，其富含了槲皮素及多酚，具有調節血脂和降血壓的功效。黑色的橄欖則有豐富的花青素，可幫助身體抗氧化、抗老化。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】