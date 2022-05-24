檸檬營養｜抗老化降膽固醇　專家指檸檬水不能減肥消疲勞要這樣喝

每到夏天，許多人就是愛吃檸檬、喝檸檬水，一顆小小的檸檬，營養價值高。



不僅能消暑解渴，並有助消化、去水腫、減肥、消除疲勞、幫助鈣及鐵吸收、預防心血管疾病等好處。

▼檸檬營養（按圖👇👇👇）

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很多人視檸檬為「養生減肥聖品」，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，檸檬富含維他命C，可促進代謝、助消化、增強抵抗力、抗老化、降膽固醇、幫助傷口癒合；檸檬酸可增加食慾，提升人體代謝率，並活化檸檬酸循環，幫助能量產生，能消除疲勞、促進鈣質吸收，預防骨質疏鬆症，建議運動完可以喝稀釋過的檸檬汁，幫助能量恢復、不易疲勞。

檸檬的鉀含量頗高，可幫助排除體內多餘水分，能促進熱量代謝、降血壓，許多想瘦身的人還流行喝檸檬水來消除水腫、減重，不過，劉怡里認為，檸檬的瘦身效果有限，只能消水腫，改善水腫型的肥胖，所謂的減重則是減掉水分而非減脂。

檸檬的妙用多，能榨汁、做甜點，很適合入菜食用。由於檸檬富含維他命C，用餐後喝檸檬汁，可助消化外，並能促進植物性的鈣、鐵、類黃酮素吸收。

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