檸檬營養｜抗老化降膽固醇 專家指檸檬水不能減肥消疲勞要這樣喝
撰文：聯合新聞網
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每到夏天，許多人就是愛吃檸檬、喝檸檬水，一顆小小的檸檬，營養價值高。
不僅能消暑解渴，並有助消化、去水腫、減肥、消除疲勞、幫助鈣及鐵吸收、預防心血管疾病等好處。
▼檸檬營養（按圖👇👇👇）
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很多人視檸檬為「養生減肥聖品」，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，檸檬富含維他命C，可促進代謝、助消化、增強抵抗力、抗老化、降膽固醇、幫助傷口癒合；檸檬酸可增加食慾，提升人體代謝率，並活化檸檬酸循環，幫助能量產生，能消除疲勞、促進鈣質吸收，預防骨質疏鬆症，建議運動完可以喝稀釋過的檸檬汁，幫助能量恢復、不易疲勞。
檸檬的鉀含量頗高，可幫助排除體內多餘水分，能促進熱量代謝、降血壓，許多想瘦身的人還流行喝檸檬水來消除水腫、減重，不過，劉怡里認為，檸檬的瘦身效果有限，只能消水腫，改善水腫型的肥胖，所謂的減重則是減掉水分而非減脂。
檸檬的妙用多，能榨汁、做甜點，很適合入菜食用。由於檸檬富含維他命C，用餐後喝檸檬汁，可助消化外，並能促進植物性的鈣、鐵、類黃酮素吸收。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
檸檬有什麼好處？
消暑解渴、去水腫、消除疲勞、助鈣及鐵吸收、預防心血管疾病等...
喝檸檬水可以減肥嗎？
檸檬鉀含量頗高，助排除體內多餘水分，促進熱量代謝、降血壓，但瘦身效果有限，只能改善水腫型肥胖，所謂減重是減掉水分而非減脂。