減肥｜Selina靠5招3個月減脂9％　掌握燃脂最強1小時可吃高熱量！

Selina任家萱（S.H.E組合成員）曾在大陸節目中，分享3個月減9％體脂，靠著簡單5招輕鬆甩肉，包括每周運動2～3次、每餐吃7、8分飽、每天喝水2800C.C.、運動後1小時安心吃和每周一天「Happy day」。



營養師表示，運動後1小時是身體燃脂最強、代謝最好的時候，可以吃高熱量食物但仍要注意控制分量。而運動後需不需要補充熱量，取決於運動前的狀態，如果運動前已經有進食，運動後不餓就不用吃。

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找朋友一起養成運動習慣

Selina曾表示，減肥過程中，最困難的是堅持下去，有時一懶惰就打亂原先計劃，因此可以找朋友一起運動，互相監督對方，會更有動力持續下去，平常她最少一周會運動2～3次，以重訓、有氧、跑步、踩單車輪流操作。

管住嘴 吃7、8分飽就好

而在飲食方面，她嚴格執行「管住自己的嘴巴」，高油高鹽的食物一概不吃，三餐幾乎都以原型食物為主，使用水煮的方式保留原味。Selina也秉持每餐都吃7、8分飽的原則，當有感覺到些微的飽腹感，就要放下筷子，可以和朋友聊天，避免把注意力都集中在進食上面。

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運動後黃金1小時放心吃 注意分量

她也建議大家把握運動後的「黃金1小時」，在血液循環最佳的狀態下，肌肉吸收大部分的熱量、脂肪最不容易堆積的時間點，可以放心吃高熱量食物，但還是需要注意攝取量。而減肥期間最痛苦的大概就是，看著美食卻不能吃，長期下來容易沮喪，因此Selina建議，一個禮拜可以挑選一天作為「Happy day」，不忌口的吃任何喜歡的東西，但不能暴飲暴食。

每天喝2800C.C.水量提高代謝

Selina也說，自己有水腫體質，平時就要比一般人喝更多的水，來提高新陳代謝、緩解浮腫狀況，所以每天至少都會喝足2800C.C.水量，可以分散在不同的時間點飲用，而不是一次全部喝完。多年來規律的喝水也讓她順勢戒掉喝飲料的習慣，可說是一舉兩得。

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掌握1原則吃高熱量食物

台灣營養師余朱青表示，運動後1小時的確是燃脂最強、代謝最好的時候，可以吃點高熱量食物，但分量還是要控制。至於運動後該不該吃東西補充能量，取決於運動前的身體狀況，如果運動前沒吃東西，運動後肚子餓，可以看時間點決定直接吃正餐，或吃點心墊肚子就好；如果運動前已經有進食，運動後也不會餓，就不用非吃不可。

通常想要燃脂，會建議在運動前吃1～2份碳水化合物，想要增肌則是運動後吃1～2份蛋白質，不過如果運動只消耗150大卡，也沒有出現低血糖症狀，就可以不用補充。

至於「Happy day」、不忌口的吃，其實只要平常養成良好的飲食習慣，身體會自動調整，根本也接受不了暴飲暴食或太油膩的食物，所以減重要成功，日常基本功才是重點。

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