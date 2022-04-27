食物冷知識｜五色豆對應五臟！中醫教你用五行概念調理養生

中醫用五行來描述人體五臟系統的功能及關係，認為「五行、五色、五臟、五味、五氣」彼此相關聯，相互提攜，相生相剋。五行的「火、水、木、金、土」，分別對應了五色的「赤、黑、黃、白、青」及五臟的「心、腎、肝、肺、脾」，而這裡所說的五臟其實並不是指實質器官，而是身體不同功能活動的反映。



想要養生也可以透過五行的概念來達成，在均衡飲食的條件下，適當攝取五色食物，就可以達到補氣血、調養五臟的功效。以下就來介紹五種顏色的豆子分別對應身體哪些器官，有什麼功效。

用五行來養生，五色豆養五臟（按圖👇👇👇）

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1. 火為赤色，對應心臟：紅色入心，吃紅豆。

紅豆性平，味甘酸，歸心、小腸、脾經。有行氣養血、利水消腫的功效。

2. 木為青色，對應肝臟：綠色入肝，吃綠豆。

綠豆性寒，味甘，歸心、肝、胃經。有清熱解毒、消暑利尿的功效。

3. 土為黃色，對應脾臟：黃色入脾，吃黃豆。

黃豆性平，味甘，歸脾、大腸經。有健脾益氣、利濕潤燥的功效。

4. 金為白色，對應肺臟：白色入肺，吃白腎豆（又稱為白腰豆、白芸豆）。

白腎豆性平，味甘，歸脾經，胃經。有潤肺止咳、滋陰補氣的功效。

5. 水為黑色，對應腎臟：黑色入腎，吃黑豆。

黑豆性平，味甘，歸肝、肺、脾、腎經。有補腎滋陰、補血明目的功效。

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