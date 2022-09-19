減肥｜吃雞柳瘦身失敗因缺1種營養！專家教食雞肝補充減肥更有效

減肥的時候，許多人都會吃高蛋白質與低卡的食物，例如：雞胸、雞柳等，但日本節目《健康就要X》就曾探討容易搞錯的減肥方法時，就講到其中一位女士靠食雞柳減肥，結果反而養成易胖體質。營養專家就表示，許多減肥人士往往忽略了某種礦物質攝取，建議想瘦的話，吃雞肝攝取這種營養才能有效燃脂，含量比雞柳高出45倍！



低卡高蛋白 雞柳減肥卻失敗！

日本健康節目《健康就要X》早前有一集講到各種錯誤的減肥方法，其中一種竟然是食雞柳。節目組的案例田中小姐，她自言明明已很在意卡路里攝取，但稍為吃多還是很易肥。瘦身人士常常吃雞肉，田中小姐在超市中，從雞肝、雞柳、雞胸和雞腿中選擇了雞柳，並製成雞柳沙律，心想這是低卡高蛋白之選，結果居然適得其反。

（左起）雞肝、雞柳、雞胸肉、雞腿肉，但原來雞柳不算是理想的減肥部位，雞肝反而更有效。（影片截圖：《健康就要X》）

節目組指出，田中小姐烚熟雞柳，加生菜和橄欖油製成沙律，並慢慢咀嚼20分鐘，其實是正確的習慣，因為橄欖油不含糖，能改善膽固醇及三酸甘油脂；而用20分鐘咀嚼，則容易提升飽肚感，防止過量進食。不過，吃雞柳卻不是最理想的部位。

田中小姐靠食橄欖油雞肉生菜沙律減肥，結果竟養成了易肥體質。（影片截圖：《健康就要X》）

容易發胖女性 因缺乏一種礦物質

抗衰老和營養學專家滿尾正就指出，吃雞肝效果會更為理想，他指容易發胖的女性，身體普遍都缺乏一種很重要的礦物質——鐵質，日本20-59歲女性中，約4成都有鐵質不足問題。他解釋鐵質對減肥人士的重要性：「當身體要燃燒脂肪和糖分作為能量時，就需要有充足鐵質。一旦鐵質不足，攝取的脂肪和糖分無法被消耗，就會變成脂肪儲存在體內。」他亦補充，天氣炎熱時，鐵質更會隨汗水流失，夏天比冬天更需注意補鐵。

抗衰老和營養學專家滿尾正指，鐵質是減肥不可或缺的營養素。（影片截圖：《健康就要X》）

雞肝鐵質是雞柳45倍 豬肝同樣高鐵

事實上，雞柳和雞肝同樣高蛋白質低卡路里，屬於優秀的減肥食材，不過雞肝含有的鐵質 卻是雞柳的45倍！若不想吃雞肝的話，其他內臟如豬肝等，一樣是高鐵質食材。有日本公司很注重均衡飲食，員工飯堂每星期都有不同營養主題，每月會推出一次「鐵質強化周」，飯菜會特別注意補充鐵質，如：韭菜炒豬肝，每一餐含8.7毫克鐵質，相當於成年女性每日所需的8成。

雞肝的鐵質含量是9.0毫克，雞柳是0.2毫克，相差45倍。（影片截圖：《健康就要X》）

一碟韭菜炒豬肝，足以補充女性每日所需鐵質的8成。（影片截圖：《健康就要X》）

除了上述提過的食品外，其實豬紅、鴨血、鵝肝、生蠔、蜆、菠菜、紅莧菜、豆乾、豆腐等都是鐵質豐富的食材，各位不妨多吃。若想了解更多補鐵食物，請參考以下圖片：

【補鐵食物】缺鐵易肥脫髮面色差？營養師推介10款食物有肉有素

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食雞柳減肥為何效果未如理想？ 雞柳確實是高蛋白質、低熱量之選，但同為雞的部位，營養專家反而更推薦食雞肝，因為它鐵質高，有助減肥。 補充鐵質對減肥有什麼幫助？ 當身體要燃燒脂肪和糖分作為能量時，就需要有充足鐵質進行這過程。一旦鐵質不足，攝取的脂肪和糖分無法被消耗，就會變成脂肪儲存在體內。 除了雞肝，還有什麼可以補鐵的食物？ 豬紅、鴨血、鵝肝、生蠔、蜆、菠菜、紅莧菜、豆乾、豆腐等。

資料來源：《健康就要X》