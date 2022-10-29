秋天湯水食譜｜玉竹百合蘋果湯滋陰潤燥　加淮山養胃鮮或乾百合？

玉竹百合蘋果湯可滋陰潤燥，有效改善轉秋後皮膚乾燥、搔癢、口乾咽燥等問題。



滋陰食材改善秋燥問題

今年秋天較往年遲，下午時分氣溫仍然達攝氏28度或以上，但乾燥天氣並沒有遲到，入秋後明顯感受到皮膚、唇較乾。以往曾介紹不少秋天湯水，今次邀請註冊中醫師郭志華介紹一款適合現時天氣飲用的保健湯水，她推薦「玉竹百合蘋果湯」，大部分食材都有養陰潤肺、益氣之效，煲煮時加一角分量的陳皮更可健脾化濕，正適合在爭秋奪暑之時飲用，有助調和五臟。

玉竹百合蘋果湯食譜

鮮百合味道帶甜 加淮山有助養胃

筆者在煲煮時選用了鮮百合，因新鮮的帶有淡淡甜味，以增加湯水的味道。若怕麻煩可以轉用乾百合，兩者功效沒有差異。在購買食材時，藥材店的中醫師建議可加五指毛桃及准山，加強健脾化濕及養胃的效果。不過個人不太愛椰子味，所以沒有加入五指毛桃，只跟著中醫師郭志華的建議，煲出來的味道清甜易入口，飲用後身心舒暢。

玉竹百合蘋果湯食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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註冊中醫師郭志華博士對「蟲草花無花果雪耳湯」的食用建議︰

- 一星期飲用1-2次。

- 體質虛寒、大便稀溏、脾胃虛弱人士不適宜飲用。

- 如有疑問，請向中醫師諮詢。



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