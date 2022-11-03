栗子食譜合集｜氣炸栗子煲湯主菜加甜品　7大好處補腦益腎降血壓

這幾天感覺涼浸浸，之前曾向中醫師查詢這種氣候該吃什麼？對方推薦的其中一樣就是栗子，對腎臟、脾胃等都有莫大益處！講起栗子，很自然就想起秋冬時節在街邊檔的炒栗子，但栗子食法還多得很，不論鹹甜俱佳，以下就分享一些栗子食譜吧！



栗子7大功效 補腦穩血壓

栗子，根據《本草綱目》，味甘性溫，可入脾胃腎經，有助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸、強筋補腎的功效。

請按下圖睇栗子的7大健康益處：

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益處1︰穩定血壓｜栗子內含多項礦物質，當中鉀含量是蘋果的四倍，有助促進血液排出多餘的鈉，助血壓水平穩定。



益處2︰美白抗氧化｜栗子含豐富的維他命C，每100克的栗子含有26毫克的維他命C比蘋果高出10幾倍，維他命C可改善膚質，抑制黑色素形成，助皮膚美白，有抗氧化作用。除了維他命C外，栗子中的維他命B1和B2最多，兩者有助維持肌膚健康，而且維他命Ｃ被澱粉包圍，即使加熱，栗子中的維他命C也不易流失。



益處3︰補腦｜栗子內含脂溶性維他命B雜，有促進腦內的蛋白質代謝，改善大腦的功能。



益處4︰降膽固醇水平｜栗子含有單元不飽和脂肪酸，包括油酸和棕櫚油酸，有助降低壞膽固醇的水平、降血壓受及預防患上心血管疾病。



益處5︰補充身體能量｜栗子內含大量澱粉，為身體提供能量，並有助增強神經系統功能。



益處6︰促進骨骼強壯｜栗子富含礦物質銅，每100克約有0.5克毫克的銅，佔成年人日常建議攝取量的25%。



益處7︰改善腸道健康｜栗子是高纖食物，歐洲出產的栗子每100克便有8.1克食用纖維，可保持腸道健康及減少了便秘的機會。由於栗子的澱粉含量高，減肥人士適當地食用，有助改善腸道健康。



栗子本身除了營養豐富，味道亦香甜，不論直接吃、燜成小菜、做甜品、煲湯等等都一樣適合，以下就分類列出一些栗子食譜。

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