春天湯水食譜｜合桃栗子瘦肉湯健脾補腎　合桃補腦多做1步辟澀味

這幾天非常潮濕，相對濕度高達100%，真的讓人受不了。是時候喝點湯水幫解春困，請教註冊中醫師邱穎琳的意見，她就推介了合桃栗子瘦肉湯，能補益脾胃、補肺益腎，除春天外，一年四季也適宜飲用。

攝影：鄧穎琪



註冊中醫師邱穎琳提及，這個湯的湯料性質平和，因此一般人都適合飲用，而且四季合宜，不過7、8月天氣太熱時則不太適宜。

合桃栗子瘦肉湯食譜

材料

合桃肉80克、栗子肉150克、淮山2両、扁豆1両、南棗6粒、瘦肉300克、酒少許、水2公升、鹽少許

做法：

1. 合桃沖洗後，連水下鍋以大火煮滾，2分鐘後盛起。

2. 淮山浸泡15分鐘，其餘材料洗淨。

3. 瘦肉以滾水汆水，其間可加少許酒辟腥。

4. 所有湯料滾水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

不失敗秘訣

1. 合桃氽水有助辟走苦澀味，並去走多餘油分。

2. 淮山有硫磺，需用另一碗水分開浸。

3. 除浸泡合桃外，也可多作汆水，這樣能去除合桃苦澀味，且可確保合桃更乾淨。

其實合桃除了以補腦見稱外，對健康亦很多益處，請看下圖了解合桃的營養價值：

【合桃營養】護腦防心臟病6大好處 防乳癌增性能力食幾多粒啱？

合桃6大益處

+ 14

1. 維持腦部健康

合桃含大量抗氧化物和亞麻酸，幼時食有助大腦發育，年長後亦可延緩大腦衰退。有效減慢老年人認知能力下降速度，對高風險人士如長期吸煙者更有效。

2. 預防心臟病

合桃中的不飽和脂肪酸能降低血液中的LDL膽固醇含量，幫助降血脂，分解血糖膽固醇含量，幫助降血脂，分解血糖，預防動脈硬化和糖尿病，有助改善心臟功能。用合桃代替飽和脂肪酸能降低舒張壓，改善心血管疾病。

3. 降膽固醇

合桃的亞麻酸含量是堅果之冠，可以減低體内壞膽固醇含量。

4. 減肥瘦身

合桃含豐富多元不飽和脂肪，能抑制食慾，減肌餓感，降低肥胖風險。合桃中的亞麻酸，可以減低體內壞膽固醇含量。每天食用25克，體重體脂均可減少。

5. 提升男性性能力

男性每天吃約75克合桃能提升精子濃度、活力和大小，改善精子品質。合桃中奥米加3脂肪酸含量豐富，可提升男性精液中 DHA（二十二碳六烯酸）濃度，從而提升精子活力。《美國營養雜誌》指，每天吃大約55克堅果（50%的合桃、25%的杏仁、25%的榛子），性高潮和性慾顯著提高。

6. 助預防乳腺癌

合桃中的亞麻酸、鞣花酸、類黃酮都是常見的抗癌成分，能降低自由基形成，降低細胞癌化風險。

汆水可讓合桃去苦澀味，更能確保合桃乾淨。

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 2

栗子：味甘性溫，能補肝腎、強筋骨，建議直接買坊間的去殼栗子來煲湯，節省時間及工夫。每天吃了安士合桃，約持續2周，可顯著抑制乳腺癌患者的癌細胞生長和減低癌細胞存活率。

淮山：味淡性平，有補益脾胃作用。

扁豆：性平味甘，可健脾和中，利水滲濕。

瘦肉：味甘鹹、性平，有益氣健脾之效，但不宜食得過量，以免增加胃腸負擔和影響吸收。

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