防癌食物｜冬菇金菇杏鮑菇5類菇各具營養　降血壓助防癌點食最好?

你火月喜歡吃菇類嗎？台灣營養師張宜婷表示，蕈菇類屬蔬菜類，富含多醣體、高纖，且含有豐富氨基酸成分，吃菜時部分用菇類取代是很好的方式。



另外，蕈菇類在防癌上也有很大的助力，因為富含多醣體，能夠輔助抗癌、降低膽固醇、增強免疫功能；而且菇類低鈉、高鉀、富含多種礦物質，適量食用可以幫助血壓穩定。

5種常見菇類營養價值（按圖👇👇👇）

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張宜婷舉例，常見的菇類如冬菇、杏鮑菇、金針菇等，都是多醣體豐富的食材，且含有多種必須胺基酸、核酸等，對現代人來說是防癌、維持健康狀態的好選擇。

1. 冬菇

富含維他命D、多醣體、膳食纖維、硒，可幫助降血壓、降膽固醇。另外動物實驗上發現，冬菇含有香蕈多醣體，可抑制癌細胞生長，並且有提高免疫T細胞活性的功能。

2. 杏鮑菇

含有豐富的植物性蛋白質，吃起來口感類似雞肉，是很適合素食者的選擇。杏鮑菇鉀含量豐富，可幫助排除多餘的鈉、維持血壓穩定。

3. 金針菇

高纖，含有多種人體必須胺基酸與豐富的維他命B1，在營養代謝、維持體力上是必須營養素。另外研究證實，金針菇內富含的精胺酸可以抑制腫瘤生成。

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4. 秀珍菇

富含維他命B雜、鋅，可幫助提高免疫細胞活性，豐富的胺基酸可幫助修復細胞組織；另外，秀珍菇含糖蛋白，據研究顯示有抗癌效果。

5. 鴻喜菇

含有豐富的硒、葉酸、多醣體。食用起來略有苦味，又稱為「靈芝菇」。硒屬於抗氧化營養素，可大幅度抑制細胞被氧化、癌化。

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菇類這樣吃最健康

張宜婷指出，由於菇類屬於生物中的真菌，不含葉綠素也無法自行製造養分，因此通常寄生在樹木或腐木上生長，不過現代常吃的菇類多是人工栽培。雖然菇類含有土壤者較新鮮，但是食用時一定要將土壤清洗乾淨，並且注意是否有變色、出水，避免吃到不新鮮的菇類。

另外，烹調菇類時建議煮熟再食用，張宜婷補充，由於葉酸、鉀等都屬於水溶性營養素，烹調時不宜煮太久，水煮直接吃、搭配其他料理一起烹調都是很好作法。

張宜婷提醒，菇類因鉀含量高，腎臟病患者食用時要注意自身礦物質攝取狀況，適量食用。而且蕈菇類本身普林成分較高，若正在痛風急性發作期或是有食用疑慮，記得諮詢專業營養師或醫師建議。

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3道菇類料理推薦

1. 味噌杏鮑菇

杏鮑菇洗淨切塊，味噌用熱水溶解成佐料，調整成喜愛濃度後淋在杏鮑菇上，200度焗爐焗約15至20分鐘即可。

2. 秀珍菇炒蛋

秀珍菇洗淨切好，與蛋一起拌炒，可按照喜好加入紅蘿蔔、蔥等，適當以鹽、黑胡椒調味即完成。

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3. 花蛤絲瓜鴻喜菇

絲瓜、鴻喜菇洗淨切片，與吐沙後的花蛤一起使用電鍋蒸熟，視口味鹹度調整調味，利用絲瓜與花蛤甜味減少鴻喜菇苦味，是一道相當清爽的料理。

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