減肥｜網紅分享168斷食法掀熱議　營養師揭關鍵8小時亂吃損健康

近日YouTuber老高與茉莉發布了一支「16個小時不吃東西會怎樣」的影片，讓168斷食法又再次掀起一波熱潮，對此，營養師提醒，168斷食法中，進食窗口8小時所吃的東西非常重要，且規律飲食、3餐定時定量也能達到類似效果。



台灣何沂霖營養師在Facebook貼文表示，在老高的影片中我們可以看到，老高討論的16小時不進食是對「健康」的影響，不是教大家用168減重，而是討論斷食對健康的好處，而減重只是其中一種好處，針對體重過重者，減重本身就是一種達到健康的方式。

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許多人一聽到168就認為是在討論減重，台灣何沂霖營養師指出，影片中有提到進食窗口8小時什麼都可以吃，這也是大部分人說曾經嘗試168不成功的原因，因為8小時內吃的食物還是很重要。若是在這8小時內只吃飲料、雪糕、零食、炸雞，跟吃優質蛋白質、油脂、蔬菜、全穀雜糧，對於身體的改變是完全不同，加上很多人會擔心接下來就不能吃東西，而有短時間過度進食的狀況，都會增加身體的負擔。

雖然一段時間空腹對身體有多種好處，但真的對每個人都適合嗎？台灣何沂霖營養師說明，有疾病、懷孕、孩童都不建議輕易嘗試，也需要考量每個人的生活作息、壓力、賀爾蒙、飲食習慣，建議找專業的醫師、營養師討論，畢竟沒有一種飲食方法適合所有人。

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台灣何沂霖營養師表示，基本上每天每個人都可以做到12小時不進食，像是晚上六點吃晚餐，隔天六點之後再吃早餐，其實就是一段時間的空腹，就算不刻意做168斷食，沒有吃宵夜習慣的人，平常規律飲食對於腸道、身體就是一種休息，三餐定時定量，不過食，也會比進食窗口8小時亂吃一通，來的對健康更好。

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最後，何沂霖營養師提醒，希望大家看完影片不要都馬上逼自己做168，想要執行健康飲食方式，也是要先評估自己可以接受的才可以長久，而不是隨波逐流不考慮自己的狀況，而吃得很痛苦不能維持，因為只有為減重而做的飲食方式，真的瘦下來後，也會很容易因為回到原本的飲食方式而復胖。

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