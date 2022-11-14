減肥｜熊黛林易胖變瘦體質4招　正常3餐進食分次序飯後必做1件事

擁有逆天長腿、標準身材的藝人熊黛林，剛過10月生日滿42歲，她曾在產後只花3個月就減重23公斤，並因為堅持4個好習慣，甩掉原本的易胖體質，包括充足睡眠、夏天泡腳、先蔬後肉和飯後散步。



營養師表示，這4個好習慣要學起來，因為充足睡眠可以讓生長激素正常分泌、脂肪不易囤積；先吃蔬菜可幫助血糖穩定並提升飽足感、避免吃多；飯後散步半小時到1小時，對消小腹效果最好。

熊黛林維持身材秘訣（按圖👇👇👇）

+ 4

熊黛林維持身材好習慣 睡眠充足

熊黛林曾表示，充足的睡眠很重要，睡不飽容易造成身體發炎和胰島素不正常，容易變胖，平常能走路她也不搭車，能走樓梯就不搭電梯，隨時訓練心肺功能。此外，有一雙逆天長腿的熊黛林，分享她維持美腿的秘訣就是運動後一定會做伸展並用滾輪放鬆，而且每天洗澡後認真按摩，睡前和起床一定先在床上拉筋伸展。

夏天足浴 每天15分鐘

而且比起冬天，熊黛林更愛在夏天足浴，幫助去除累積在體內的夏日濕氣，避免腿部水腫，她甚至會帶著攜帶型的摺疊足浴盆，到哪都要泡腳，而且水位要超過腳踝，每天至少泡15到20分鐘。

三餐先吃蔬菜再吃肉 最後才吃澱粉

熊黛林也分享自己的飲食方法，就是先吃大量的蔬菜、再吃肉類、最後才是適量澱粉。另外，她一天三餐都正常吃，但是如果前一晚吃太多，早餐就晚點吃，或吃得清淡點，讓身體有完整時間消化。

相關文章：減肥｜低卡高飽足感8種食物 運動後多久吃雞胸肉快速補蛋白增肌👇👇👇

+ 12

跑步、瑜伽、鍛鍊核心 飯後散步必做到

而跑步、瑜伽都是熊黛林熱愛的運動，鍛鍊核心也是不能缺少的重點，而且晚餐後的2小時，熊黛林一定會去散步30分鐘到1小時，幫助食物消化，避免小腹出現。熊黛林強調，看似再簡單不過的小習慣，只要持之以恆，就能瘦下來，養成不發胖的好體質。

睡好、吃對順序 不易形成體脂肪

台灣營養師余朱青表示，熊黛林的4個好習慣很容易做到，適合大家學習。尤其睡得好，荷爾蒙分泌才會正常，生長激素正常可維持肌肉量，反之若睡不好，壓力荷爾蒙會上升，脂肪就容易堆積。而進食順序採先吃菜，可以避免胰島素波動、讓血糖穩定、不易形成脂肪，且先吃菜可提升飽足感，等到最後吃澱粉時已經半飽，自然不會吃多。

相關文章：減肥｜愈食愈餓唔停口增腸胃負擔！増飽肚感4原則進食有序要細嚼👇👇👇

+ 5

養出瘦體質食量會固定 身體可代謝回正

而且人體有「代謝回正」機制，當你養成好的飲食習慣，形成「瘦體質」之後，胃的消耗量會被固定，大吃大喝反而容易不舒服，即使偶爾放縱吃，也吃不了太多，而且上一餐吃太飽，下一餐就沒胃口。所以熊黛林前一晚如果吃太多，隔天早餐就晚點吃，或乾脆跳過不吃，就是因為養成瘦體質，身體會代謝回正。

泡腳消水腫、飯後散步 促進血液循環

余朱青表示，足浴是促進新陳代謝的好方法，可以消水腫，並促進下半身的血液循環，讓脂肪不囤積。而飯後不坐下，就不易長出小腹，尤其在飯後散步半小時，小腹可以消得很快。

台北榮民總醫院實驗外科主任張效煌也表示，散步是很好的運動，可以訓練大腿和核心肌群，這部位的血管豐富，有助血管擴張、降低血流阻力、減輕心臟負擔、讓血管彈性變好。建議每周最好運動150分鐘，換算下來，只要每天散步20分鐘左右就能做到。

延伸閲讀：

陳慧琳：挨餓只會更胖，練肺活量燃脂！營養師建議少量多餐要依照體質

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」