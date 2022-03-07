減肥｜比168間歇性斷食簡單！營養師推介「35921」飲食法易實行

每當長假過後，就是一波的減重潮。



台灣營養師高敏敏指出，如果覺得限制時間的168斷食太困難，不妨換個方式試試看，奉上「35921」飲食法，簡單到外食族、易餓族都能掌握。

「35921」飲食法（按圖👇👇👇）

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3：一天只吃3正餐

台灣營養師高敏敏說，先跟宵夜零食說掰掰，吃的順序也很重要！先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後吃水果，並慎選食物。可以維持血糖恆定、代謝平衡，比較要注意的是，一天中三餐都要吃到唷！

如果跳過任何一餐都有可能影響瘦身效果、使新陳代謝速度變慢、身體無法平衡，再加上飢餓會使人吃得更多，也就是我們常說的「吃太少變更胖」。

5：每餐間隔5小時

有研究顯示，胃消化食物的時間大約需5小時，所以建議每餐間隔5小時讓食物完全消化完畢，再進行下一餐，減少腸胃負擔。

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9：晚上9點前吃完晚餐

在晚上9點後胰島素分泌最減少，身體燃燒的脂肪也最多，建議9點後就不要再進食，拉長夜間空腹時間、拒絕宵夜誘惑、增加脂肪燃燒。想要加倍的效率，可在10點前上床睡覺，好的睡眠自然會幫助減重！

2：喝2000cc的水

足夠的水分才能幫助身體新陳代謝，加上水更能提升減重效率，也能減少口渴、飢餓感發生。建議小口小口分次喝，另外餐前都要喝600cc的水，睡前再喝200cc 也能保持身體代謝力。

1：每天早餐吃1顆蘋果

蘋果富含水溶性膳食纖維、維他命、抗氧化物質、槲皮素，補充營養之外，還可以幫助降血脂。除了蘋果之外，也可以多補充其他水果，像是奇異果、番石榴、車厘茄等。

高敏敏說，除了遵守35921之外，建議將甜點、零食以新鮮水果或蔬食做為代換，如果真的想吃也必須先吃完正餐再適量享用，其實想要健康瘦身，重點就是代謝平衡、均衡飲食。代謝平衡了，自然就是健康關鍵。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】