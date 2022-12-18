氣溫急降濃咖啡愈飲愈凍？營養師推9種產熱爆汗食物更助抑制脂肪

氣溫驟降讓很多人手腳冰冷。台灣營養師高敏敏分享9種產熱爆汗食物，光吃就能提高代謝力、養成燃燒體質。



想自帶暖爐快看吃哪些食物。

9種抗寒食物幫助身體發熱（按圖看清👇👇👇）

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1. 老薑

含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和，天冷時建議來碗蛤蜊（蜆）薑湯、熱薑茶。

2. 辣椒

辣椒素是辣味來源，辣度愈高愈能感到身體發熱，另外辣椒素也可以刺激血液循環，怕冷的人可以吃個小辣讓自己流汗。提醒腸胃道敏感者不要空腹吃辣。

3. 黑胡椒

黑胡椒的胡椒鹼有助驅寒保暖，還能幫助抑制脂肪合成。

4. 薑黃

薑黃素幫助身體產熱、提高代謝力，而且還有豐富鐵質可以促進血液循環。

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5. 大蒜

建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，其中的蒜素能促進血液循環、增加代謝力。平常也可以將大蒜融入料理中，像是喝碗蒜頭雞湯、炒菜都可以加一點大蒜。

6. 韭菜

韭菜屬於辛香食材、幫助血液循環，所以不只推薦怕冷的人，也推薦給有心血管疾病、高血壓者。

7. 熱紅茶

茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，而且曾有研究證實，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，換言之就是能維持比較長的體溫。

8. 70％以上可可

朱古力雖然屬於甜食類，但其實70％以上朱古力，添加的糖比較少。可可多酚能保持身體循環力，還有咖啡因和類黃酮、可可鹼。類黃酮能增加大腦血流量、可可鹼協助調節情緒，所以適量享用是沒問題的。

9. 肉桂

肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝。推薦冬天來杯肉桂拿鐵可以暖身。

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暖身別吃這些NG食物

高敏敏也提醒，要避免暖身NG飲品或食材，包括酒精和濃咖啡。因為酒精會造成血管擴張，一開始會暖，但退酒後會更冷！而咖啡因攝取過多容易造成血管收縮，手腳更冰冷。除了飲食之外，也要注重保暖，建議採取三文治穿搭。衣服由內而外應為棉衣內搭、毛衣、防風防水外套，這樣更能維持體溫。

注意保暖脖子＋耳朵 慢性病患避免單獨行山、泡湯

冬天猝死案例常發現「沒有好好保暖脖子＋耳朵」，看似不重要的小地方其實有許多交感神經和血管，加上耳朵沒有脂肪可供溫暖，所以建議出門在外要圍個圍巾及耳罩保護自己，尤其是家裡的長輩。而醫師囑咐的高危險群，如高血壓、心血管疾病患者，要避免單獨行山、泡湯等易離開人群的活動。有運動習慣者也要避開早晚的寒冷高風險時段

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