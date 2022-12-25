7-Eleven小食熱量｜蝦餃溏心蛋9款點心熱量清單　5款雞髀最肥係……

宵夜想不到吃什麼，尤其是住在「美食沙漠」地區的人，在大半夜可能得便利店有選擇。幸好便利店除了零食外，也有不少叮叮之選，如：點心、意粉、飯類等，讓你在寒冬裡填飽肚子。香港營養師學會認可營養師JC就分享了9款7-Eleven的皇牌食品熱量，究竟各類小食點心之中哪款最高卡？



9款7仔點心卡路里排行榜

7-Eleven（下簡稱7仔）有不少叮叮食品，更曾被網民封為「香港名物」，其中肉醬意粉當年就曾因電影《志明與春嬌》而掀起熱潮。除此之外，多款雞髀都是許多人的宵夜最愛，當然少不了其他點心系列。值得一提的是「日式醬油溏心蛋」，以往不少港人去台灣旅遊時，都會特地去便利店買石安牧場溫泉蛋，直至幾年前香港便利店引入即食溏心蛋，還有醬油、可樂、花雕、麻辣等口味。不過，這些小食熱量到底高不高？宵夜吃這些叮叮點心，會否墜入致肥陷阱？

請按下圖看7仔的9款小食熱量排名（熱量由低至高，按每份計算）：

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第9位：碗仔羹（80千卡）

第8位：蝦餃（119千卡）

第7位：蝦肉燒賣（147千卡）

第6位：日式醬油溏心蛋（164千卡）

第5位：皇牌點心拼盤（184千卡）

第4位：咖喱魚蛋（196千卡）

第3位：瑞士雞髀（299千卡）

第2位：肉醬意粉（355千卡）

第1位：糯米雞（455千卡）



點心普遍200千卡內 碗仔羹低卡之選

最低熱量的是碗仔羹，碗仔羹雖然名字與「碗仔翅」不同，但實質大同小異，由大地魚湯、豬肉絲、香菇、雲耳和粉絲製成，並附有紅醋與麻油，只得80千卡。之後有幾款點心類，如：蝦餃、蝦肉燒賣、皇牌點心拼盤（有燒賣、牛肉球和蝦餃），每份熱量都是200卡內，當中蝦餃為最低熱量之選。

而地道小食咖喱魚蛋接近200克，熱量約196千卡，濃味的醬汁一向較易致肥。至於日式醬油溏心蛋，熱量屬中規中矩，但經醬油浸泡隔夜的溏心蛋或滷蛋，鈉質一般都會比標示的高，故此怕高鈉的朋友建議少吃。

溏心蛋用醬油浸過夜後，比現煮的溏心蛋或滷蛋增加約26%鈉質，故此實質鈉含量或比營養標籤標示的高。（資料圖片：余曉彤攝）

糯米雞最肥 一隻如2碗飯

到最高熱量的三甲位置，先是瑞士雞髀，它除了瑞士醬還有海鮮醬、辣椒醬，所以熱量肯定不會低，有299千卡，超於1碗白飯（約250克）。第二位是肉醬意粉，雖然實質分量不多，每次吃一盒卻不飽肚，並見肉醬汁之內有很多油。按Miss JC的數據，每盒肉醬意粉為355千卡，熱量算是頗高。不過，它仍然輸給第一位的糯米雞，糯米雞大大隻，烹煮過程中加入豬油，餡料有豬肉和雞肉，吃完一隻已經又飽又滯，其熱量是455千卡，即接近2碗飯！若果各位怕肥的話，就要避開糯米雞了。

7-Eleven小食熱量表（編按：右下「以每一百克計算」應為「以每份計算」）（Instagram：fitfitfood__）

此外，除Miss JC提供的資料外，記者也順道比較了7仔5款雞髀的熱量，原來上文提到的瑞士雞髀並非最高卡。首先，除了鹽焗雞髀的重量為190克外，瑞士雞髀、黑椒雞髀、水牛城雞髀和花雕雞髀的重量皆為210克，當中每份熱量如下，各位可參考一下。

花雕雞髀：292千卡

瑞士雞髀：299千卡

黑椒雞髀：340千卡

鹽焗雞髀：315千卡

水牛城雞髀：378千卡



7仔各款雞髀中，以花雕雞髀最低卡，水牛城雞髀最高卡。（鄧穎琪攝）

資料來源：FIT FIT FOOD