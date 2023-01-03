糖水熱量｜15款糖水邊款最低卡？營養師教進食貼士小心濃滑陷阱

天冷時，你最想吃哪一碗熱糖水？台灣高敏敏營養師也提醒，小心滿足口腹之慾的同時，還有甜蜜的負擔。



對此，台灣高敏敏營養師在Facebook貼文提供以下幾種常見熱糖水熱量（以一碗約350ml估算）圖鑑給大家參考：

常見熱糖水熱量（按圖看清👇👇👇）

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1. 綜合燒仙草 429 Kcal

2. 花生甜湯 427 Kcal

3. 綜合豆腐花 420 Kcal

4. 小湯圓紅豆湯 405 Kcal

5. 芝麻糊 403 Kcal

6. 紫米紅豆湯 355 Kcal

7. 紅豆湯、綠豆湯 345 Kcal

8. 杏仁茶 315 Kcal

9. 薑汁奶茶 305 Kcal

10. 薑汁甜豆腐花 無加料 300 Kcal

11. 芋頭椰汁西米露 262 Kcal

12. 楊枝甘露 254 Kcal

13. 桂圓紅棗茶 215Kcal

14. 燒仙草 無加料 150 Kcal

15. 冰糖銀耳紅棗 90 Kcal



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食糖水健康貼士 留意糖、澱粉、油脂

高敏敏說道，以上除熱量之外，精製糖也是必須特別注意，另外，糖水除了添加許多精緻糖，也可能會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感，或是本身油脂含量高，像是芝麻糊、杏仁糊就是油脂含量比較高的糖水，因此建議大家可以選無料無糖的燒仙草或是冰糖銀耳紅棗，一樣有暖身暖心效果。

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最後，高敏敏提醒，飲食上除了注意熱量，食物的組成部分也是重點，建議選擇少糖、高纖，學會拆解你吃下的食物種類，才能吃得更健康！

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