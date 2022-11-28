減肥｜營養師教168斷食攻略1招易成功　7日斷食傷腎骨鬆5類人不宜

提及「168、1410、1212」3種時間斷食法的差異，台灣減重專科名醫邱正宏醫師幽默表示，除了時間密碼，數字加起來都是24之外，後面的數字表示能進食的時間，但也不能亂吃。



邱正宏以最多人嘗試的168與7日斷食法舉例解釋，若亂實施，健康恐暗藏4大危險。

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168斷食

邱正宏指出，過去斷食在醫學上也做過相關研究。他以回教徒齋戒月斷食所做的醫學文獻為例，信徒每年有1個月的齋戒月進行斷食，從日出到日落近16小時連水都不喝，太陽下山才開始吃東西，與間歇性斷食集中在白天進食顛倒，不過結果發現，1個月後這群信徒體重、體脂都下降，連平均收縮壓都從120降至109，顯見輕斷食對健康有益。

邱正宏表示，168好處是一般人都能做，限制少，門檻低，但也提醒，血糖控制不穩定的人，若服用降血壓藥與空腹時間相撞，容易導致昏倒。

7日斷食

又稱「水斷食」，就是完全不吃任何東西只喝水的激烈斷食法， 對身體有什麼影響呢？邱正宏表示，它對身體有3大潛在風險：

1. 肌肉分解

邱正宏說，身體超過24小時沒吃東西，蛋白質就會開始燃燒，因為會耗損蛋白質。因此實施此方法減重者，需要2 ～3天後開始運動，否則肌肉容易萎縮。

2. 出現骨質疏鬆

沒進食，骨頭鈣質供給不足。

3. 會讓腎功能下降

因為熱量攝取不足，導致低血糖發生，甚而身體將脂肪分解燃燒產生酮體，造成腎臟損傷。

另外，哪些人不適合？邱正宏說，包括發育中的青少年、孕婦、哺乳中的婦女、糖尿病患者及有飲食障礙的人都要注意，可能在斷食過程中發生噁心、嘔吐、頭暈、疲倦無力等問題。

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斷食法攻略：「1212→1410→168」時間漸拉長

邱正宏表示，時間斷食法確實可以達到減肥的效果，但需要先從簡單的開始實施，順序最好從「1212間歇性斷食法」開始，循序漸進，再到「1410間歇性斷食法」空腹延長達14小時，最後是「168間歇性斷食法」，至於7日斷食法，因為風險大，較不建議。

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