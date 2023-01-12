豆渣益處｜製豆漿剩豆渣原來是寶　助防腸癌降血糖5益處點吃最好?

撰文：中天新聞網
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很多家庭主婦都會自己在家DIY製作新鮮的豆漿，但剩下的…可不要丟！！每次自製豆漿都會剩很多豆渣！丟掉又覺得可惜！怎麼辦呢？

台灣鮮享農YA-農糧署來教你！取自於黃豆的豆渣，有豐富的纖維素及蛋白質，加工一下「豆渣」大變身，炒乾變成原味豆酥！加點調味料變成素肉鬆！可做成大家愛吃的料理「豆酥鱈魚」！

「豆渣」不要丟！防腸癌、降脂、穩血糖5大保健功效

除了豆渣料理大變身，豆渣又稱豆腐渣，是製豆腐或豆漿時濾去漿汁後所剩下的渣質，是膳食纖維中最好的纖維素，被稱為「大豆纖維」。豆渣中豐富的食物纖維，有預防腸癌及減肥的功效，因而豆渣被視為一種新的保健食品。

豆渣有5大健康益處（按圖了解👇👇👇）

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隨著科學的發展，人類文化素質的提高，人們已從營養學的角度開始重新認識豆渣。經研究證明，大豆中多數營養成分殘留在豆渣中，一般豆渣含水分85％、蛋白質3.0％、脂肪0.5％、碳水化合物（纖維素、多糖等）8.0％。此外，豆渣還含有鈣、磷、鐵等礦物質；食用豆渣，能降低血液中膽固醇含量，減少糖尿病人對胰島素的消耗。

1. 防治便秘：豆渣中含有大量食物纖維，常吃豆渣能增加糞便體積，使糞便鬆軟，促進腸蠕動，有利於排便，防治便秘、肛裂、痔瘡和腸癌。

2. 降脂作用：豆渣中的食物纖維能吸附隨食物攝入的膽固醇，從而阻止了膽固醇的吸收，有效地降低血液中膽固醇的含量，對預防血黏度增高、高血壓、動脈粥狀硬化、冠心病、中風等病症的發生都非常有利。

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3. 降糖作用：豆渣除含食物纖維外，還含有粗蛋白質、不飽和脂肪酸，這些物質有利於延緩腸道對糖的吸收，降低餐後血糖的上升速度，對控制糖尿病患者的血糖十分有利。

4. 減重作用：豆渣具有高纖維、高粗蛋白、低脂肪、低熱量的特點，食後不僅容易產生飽腹感，而且其熱量比其他食物低，有助於減肥。

5. 抗癌作用：據測定，豆渣中含有較多的抗癌物質，經常食用能大大降低乳腺癌、胰腺癌及結腸癌的發病率。

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此外，豆渣中鈣的含量也很多，且容易消化吸收，因此，常食豆渣對防治中老年人骨質疏鬆症極為有利。

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