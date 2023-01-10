紅豆沙貼士｜紅豆軟綿關鍵1步做錯煮唔腍！營養師教加紫米防便秘

最近天氣冷翻天，這時來碗熱呼呼紅豆湯（編按：即紅豆沙，只是紅豆煮至起沙口感，故稱紅豆沙），相當滿足。常會聽到媽媽等長輩傳授紅豆湯要美味，重要步驟就是糖要最後加，可是為什麼不能先加糖呢？



有民眾不小心在一開始先放了糖，結果紅豆總是「硬繃繃」，對此營養師來解答。

紅豆如何煮得軟綿？（按圖👇👇👇）

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紅豆及綠豆澱粉含量高 煮軟再加「糖」

台灣衛生福利部南投醫院營養師黃淑敏表示，紅豆及綠豆等食材雖是豆類，但因為其澱粉含量高，被歸在澱粉食物。烹煮澱粉食材後會有澎潤現象，是因為澱粉加熱產生糊化作用，而添加的糖會與澱粉相互搶奪水分，而抑制澱粉的糊化，也就是會造成紅豆或是綠豆煮不開的原因之一。所以，在烹調這類含澱粉高的食材時，一定要確認全部煮到軟化時再添加糖。

冬季養生常吃紅豆的四大好處（按圖👇👇👇）

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混和紫米一起煮 增加花青素與膳食纖維

台灣黃淑敏營養師指出，煮紅豆湯時，可以混和紫米一起烹煮，達到補充各種營養素及膳食纖維，既可養顏美容又可抗氧化抵抗自由基的生成，是一道適合平常食用的養生餐點。

黃淑敏營養師說明，紫米又稱為紫糯米，外層有紫黑色的皮。這顏色正是來自於花青素。花青素是一種天然的植化素，目前的一些研究都顯示其具有抗氧化、抗發炎及抑制腫瘤的形成等功能。而紫米的膳食纖維含量比精白米高，膳食纖維可增加飽足感，促進腸道蠕動，幫助預防便秘。

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高升糖值食物應適量攝取 避免影響血糖、腸胃

不過，台灣黃淑敏營養師提醒，紅豆屬於澱粉類，而紫米所含的是支鏈澱粉，跟一般的糯米一樣吃多容易有消化不良的問題，並且是屬於高升糖值的食物，需要控制血糖的及腸胃功能不好的民眾最好適當攝取，以每日該攝取的醣量計算，以避免影響血糖及腸胃功能。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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