青椒冷知識｜怪味來源最有益防中風高血壓！青椒4好處生痔瘡忌吃

不知道你是否也跟卡通人物蠟筆小新一樣不敢吃青椒？

文：文子齊 資料查核：于承宇／Hello醫師



青椒有個特殊的味道總讓許多人避之唯恐不及，不過因為這樣就不吃青椒可就錯了！青椒的營養價值高，不但能抗癌還能紓緩便秘，就跟著《Hello醫師》一起了解青椒的好處。

為什麼青椒有怪味道？青椒好處與功效（按圖👇👇👇）

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青椒、甜椒差別在哪？青椒長大後就是甜椒

青椒原產於中南美洲的乾燥地區，之後傳入歐洲、非洲與亞洲，台灣大部分都在幼果期時就將青椒採收。

那麼甜椒（或稱三色椒）跟青椒的差異為何？其實甜椒、青椒都屬於茄科辣椒屬辣椒種，若青椒沒有在幼果期被採收時，待果實成熟後，青椒本身的茄紅素會持續增強並轉變為黃色或是紅色，味道也變得較為鮮甜，也就是我們常聽到的「三色椒」。因此青椒與甜椒是同種食物，只是差別在於果實是否有成熟。

為什麼青椒有怪味道？

青椒有股特殊的味道，還帶有點嗆辣的辛味，讓不少人聞到這股味道就食慾大減。青椒的特殊味道是來自於本身「槲皮素」的營養素，槲皮素本身屬於類黃酮化合物，能夠防止壞膽固醇（LDL）的氧化作用，防止動脈硬化的產生，增加血管的彈性與暢通，更能預防腦中風、高血壓的機率。

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青椒的好處與功效

青椒外皮光滑，果肉厚而味道刺鼻，不過營養素相當豐富，對人體好處也不少：

1. 強大的抗氧化劑：青椒含有大量的維他命C，根據台灣行政院食品管理署的數據顯示，每100克的青椒就有107.5毫克的維他命C。而維他命C為強大的抗氧化劑，能夠清除體內過多的自由基，避免細胞受到氧化，達到抗癌的效果。

2. 促進腸胃健康：青椒每100克就有3克的膳食纖維，而膳食纖維能夠促進腸胃蠕動與身體代謝，緩解便秘，維持腸道的健康。

3. 保護眼睛：青椒也含有β-胡蘿蔔素，可以在人體內轉換成維他命A，除了能幫助維持視力外，還具有抗氧化、清除自由基的抗癌效果。

4. 緩解經前症候群：青椒也有豐富的維他命B6，而維他命B6扮演著神經傳導的角色，若深受經前症候群所苦的女性，不妨來顆青椒，有助於舒緩憂鬱以及情緒不穩。

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青椒有哪些禁忌？這幾類人要少碰！

雖然青椒對身體益處不少，但有些人不適合吃太多青椒，Hello醫師列舉如下：

1. 腸胃功能不佳者：若本身腸胃系統不佳或是有胃潰瘍者，吃過量的青椒會刺激腸胃，加速代謝。

2. 痔瘡患者：青椒具有刺激性，若本身有痔瘡者較不適合吃青椒，因為青椒會刺激腸胃，使得痔瘡更加疼痛，有時會造成出血的問題。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別怕青椒怪味道！抗癌解便秘你一定要】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」