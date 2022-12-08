冬季養生｜常吃紅豆對身體4大好處　消除水腫屬寒冬療癒食物

日常生活中，人們常常將紅豆用於煮飯、煮粥、煮湯等方面。由於紅豆內的澱粉含量比較也較高，蒸后呈粉沙性，並且有獨特的香氣，故常用來做成豆沙，以供各種糕團麵點的陷料。又因紅豆中含有很多對於治療便秘的纖維，及促進利尿作用的鉀。此兩種成分均可將膽固醇及鹽分對身體不必要的成分排泄出體外。



另外，紅豆還含有較多的膳食纖維，具有良好的潤腸通便、降血壓、降血脂、調節血糖、抗癌、預防結石、健美減肥的作用。

冬季養生常吃紅豆的四大好處（按圖👇👇👇）

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正因為紅豆上面所述的營養物質，所以中醫師們也常常建議病人們經常食用些紅豆來養心補身，以便人體更好的吸收藥物，從而達到食療、藥物相結合的效果。下面我們就一起來看一下常吃紅豆的好處吧！

好處一：養心補血

古代李時珍把紅豆稱作「心之谷」， 強調了紅豆的養心功效。紅豆既能清心火，也能補心血。其粗纖維物質豐富，臨床上有助降血脂、降血壓、改善心臟活動功能等功效；同時又富含鐵質，能行氣補血，非常適合心血。讓你冬天手腳不在寒冷。

好處二：健脾胃

健康脾胃消化能力相對較強，吸收較好。所以，身體較虛弱的人冬天應加緊進補，做好來年的營養儲備，來年才會精力好、力氣壯，而且不會生病。紅豆，在中藥裡稱作為「赤小豆」，也有明顯的健脾胃功效。

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好處三：消除水腫

紅豆中除了含有豐富的鉀之外，其外皮中所含的皂角苷也有很強的利尿作用，能很好地改善因腳氣病和腎臟功能衰退而引起的臉部、腳部的浮腫，所以，治療水腫必用紅豆。

好處四：祛濕清熱

中醫看來，都意味著體內有濕。水液不能隨氣血流動，滯留在人體細胞之間，使人體迅速膨脹起來。而紅小豆含有豐富的B雜維他命和鐵質，還含有蛋白質、脂肪、糖類、鈣、磷、尼克酸等成分，具有清熱利尿、祛濕排毒作用。

冬季除了來碗熱呼呼煮好的紅豆湯，紅豆泥？台灣農糧署在鮮享農YA-農糧署Facebook粉絲專頁更建議，紅豆不只能煮湯，打成泥也很百搭！喜歡日照時間短、溫暖氣候的紅豆，主要栽種於台灣屏東、高雄等縣市，通常會在9月中旬至10月上旬播種，12下旬至隔年1年上旬便可採收。

一起用飽滿的紅豆，依照下方圖片上先浸泡、再蒸煮、打成泥的三個步驟，製作百搭的紅豆泥吧！

紅豆泥完成後，除了可以加入煉奶直接食用；也可以搭配洋菜粉做成懷舊的紅豆羊羹或是夾入吐司、麵包或銅鑼燒中，滿滿的紅豆餡！在冬季裡，每一口都是幸福療癒好滋味！

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