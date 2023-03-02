糙米營養｜糙米胚芽米白米大比併　哪種助降患癌風險營養最完整？

很多人都有「白飯熱量高」的既定印象，但把白米跟糙米比較過後會發現，兩者的熱量其實沒有差很大。營養師提醒，糙米的營養價值不在低熱量，而是其中富含的維他命與膳食纖維，有助於降低癌症與代謝疾病的發生率。



多吃全穀雜糧 有助降低癌症發生率

台灣營養師高敏敏指出，民眾為了追求健康與營養，愈來愈多人會使用未精製米代替部分精緻白米。台灣衛生福利部也建議 「每日主食至少應有1/3為未精製全穀雜糧」，所以建議大家以糙米、五穀米、紫米、紅藜米等取代精緻白米，除了能攝取到豐富的維他命B雜、維他命E、礦物質、膳食纖維等，同時也能降低代謝疾病與癌症的機率。

3米營養大比拼（按圖👇👇👇）

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糙米、胚芽米、白米 3米營養大PK

台灣營養師高敏敏列出稻穀去殼後3階段的營養大PK，以下的米類都是以每100g為基礎，所分析出來的數值：

1. 糙米

糙米是指稻榖去除外殼後留下了胚芽與米糠，與五穀米皆是屬於未精緻米，是營養保留最完整的米類：

- 熱量：354大卡

- 膳食纖維：4g

- 維他命B1：0.35mg

- 維他命E：2.54mg

- 鐵：1.3mg

- 鎂：107mg

- 鋅：2mg

- 鉀：222mg



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2. 胚芽米

胚芽米是將糙米去糠層而成的，整體的營養價值也低於糙米：

- 熱量：358大卡

- 膳食纖維：1.5g

- 維他命B1：0.28mg

- 維他命E：2.24mg

- 鐵：0.6mg

- 鎂：53mg

- 鋅：1.6mg

- 鉀：128mg



3. 白米

白米是將胚芽、米糠都去除只剩下白色胚乳的部分，雖然口感佳，但經過精緻後營養也會大大流失，最大的功用就是轉化為葡萄糖，提供身體能量：

- 熱量：352大卡

- 膳食纖維：0.7g

- 維他命B1：0.08mg

- 維他命E：0.36mg

- 鐵：0.4mg

- 鎂：20mg

- 鋅：1.5mg

- 鉀：79mg



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改變主食營養 可用3方法

高敏敏也提醒，如果是已經習慣吃白米飯的民眾，可以嘗試以下幾種方法，幫助自己每餐吃得更健康：

1. 可以糙米、五穀米等為主食，增加營養素攝取。

2. 如果真的不喜歡全穀米的口感，也可以將白米及未精製米混煮，減少粗糙口感又能攝取到其中營養。

3. 如果米飯已經吃膩了，也可以用芋頭、番薯、南瓜等雜糧類做代換，不過要特別注意它們都是澱粉類，要共同計算攝取量，以免攝取過度有發胖風險。

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