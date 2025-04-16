揀薯仔貼士｜新鮮薯仔5特徵1情況最多毒素！正確保存應否擦掉泥土

揀薯仔貼士｜買新鮮薯仔如何揀？可看看薯仔身上的5個地方，避免開始變質的薯仔，尤其見薯仔表皮呈現綠色，更要當心有毒素。



揀新鮮薯仔貼士｜留意5大特徵

薯仔是四季常吃的食材，薯仔食譜菜式千變萬化，薯仔燜雞、薯仔蛋餅、薯仔炒肉碎……小薯、新薯看來呆呆笨笨，卻又甜又夠粉，有時比大薯仔更美味。

如何區分新鮮和美味的薯仔？細心選購薯仔還是有點學問，日本蔬果專家Tetsu（青髪のテツ）在日本超市果蔬部工作了10年，經常分享保存食材的小知識，他分享到挑選好吃的薯仔有5個地方要多檢查。

呈黃色至淺啡色，表皮緊緻的薯仔是新鮮的證明。（圖片︰Unsplash）

選購薯仔貼士

1 沒有發芽

2 沒有變綠

3 緊實不皺

4 實淨堅固

5 墜手沉重



薯仔保存｜實試薯仔2大保鮮法1個月不變全靠它！另1個霉爛發臭

大家買薯仔前一定會看到它們表面的顏色，呈黃色至淺啡色的薯仔是新鮮的證明，但要避免已經變綠的薯仔，那些「綠」是茄鹼的色素，茄鹼為天然毒素，也是薯仔天生的保護機制，以免發芽後被其他生物吃掉。因此見薯仔長出芽，茄鹼含量就特別高，不宜食用。否則可能產生嘴麻、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等急性食物中毒現象。

薯仔長出芽時，茄鹼含量特別高不宜食用，否則可能出現食物中毒症狀。（ photoAC）

按圖看哪些發芽食物能吃 /不能吃？▼▼

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已經變綠的薯仔不宜吃，那些綠色是天然毒素-茄鹼的色素。（VCG）

薯仔在日光下便開始進行光合作用，然後表皮上本來少量的茄鹼，慢慢會增多，所以建議薯仔存放在陰涼處。另外，當薯仔離開土壤愈久，水分愈快流失，表皮就愈皺，故此新鮮的薯仔多數是表皮光滑緊緻及有重量感的。

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正確保存薯仔方法

薯仔上的泥土其實會吸濕，因此存放前防潮，減輕濕度，所以最好擦走泥土，用報紙包起來保存。具體操作方法如下︰

1. 擦走表面泥土

2. 每個薯仔用報紙包裹

3. 存放在陰涼及通風良好的地方



想薯仔耐放，避免受潮，須先把薯仔表面的泥土去掉。（pixabay）

薯仔變綠可以食嗎？ 不宜。因已有大量天然毒素茄鹼產生。 為何發芽薯仔不可吃？ 薯仔長出芽，茄鹼含量特別高，不宜食用，否則可能有急性食物中毒。

參考資料︰Saita