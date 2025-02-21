香蕉營養｜香蕉吃太多易鼻敏感！3大正確食法應空腹吃香蕉嗎？

香蕉是一種營養豐富且價格實惠的水果，含有大量纖維、鉀和鐵，但吃太多其實也會對健康造成不良影響。

文：曹嘉儀 資料查核：Hello 醫師



究竟一天可以吃幾根香蕉？何時吃最好？《Hello醫師》帶您了解香蕉的營養成分、吃香蕉的好處，並告訴您一天可以吃幾根香蕉、香蕉的正確吃法，以及吃太多的影響。

3招學會香蕉正確吃法 ; 香蕉吃太多也有缺點？（按圖👇👇👇）

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香蕉的好處、營養有哪些？

香蕉富含纖維、鉀和鎂，有助於促進腸道和骨骼健康、維持心臟健康，並含有維他命C等抗氧化劑，能增強免疫力和改善皮膚健康，是許多減肥、健身族喜愛的水果。

香蕉GI值多少？糖尿病患者必看：這樣吃香蕉GI更低！

香蕉的GI值為60，屬於中GI值水果。GI值（Glycemic Index）是指食物對血糖的影響程度。

食用低GI值的水果可幫助降低糖尿病、心血管疾病的風險。綠香蕉的GI值為30，含有70-80%抗性澱粉（不會轉換成熱量），更適合減肥、糖尿病患者食用。

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一根香蕉熱量及營養：91大卡（100克）

- 水分：77.3克

- 澱粉：23.5克（碳水化合物）

- 膳食纖維：1.6克

- 蛋白質：1.3克

- 脂肪：0.2克

- 維他命A：2.3豪克

- 維他命B1：0.03豪克

- 維他命B2：0.02豪克

- 維他命B6：0.29豪克

- 維他命C：10豪克



香蕉一天可以吃幾根？

一般來說，成人每天食用1~2根香蕉就足夠了；然而，每個人的體質、年齡、性別、體重及活動量皆不相同，適合的攝取量也會有所不同。

如果您有在健身運動、經常參加高強度的運動，可能就需要更多的香蕉來補充能量，建議與醫生或營養師諮詢，以確定適當的攝取量。

香蕉減肥者注意！睡前吃香蕉易胖

如果您正在追求低醣飲食，避免在晚餐後吃香蕉，因為睡覺時新陳代謝會減慢，額外的糖分可能會導致血糖升高，身體為了讓血糖下降，會分泌儲存脂肪的胰島素，造成脂肪囤積。

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香蕉何時吃最好？3招學會香蕉正確吃法

香蕉正確吃法1：空腹吃或早餐吃香蕉

空腹吃香蕉能維持上午的飽足感，避免因為餓而貪吃不健康的食物；此外，空腹吃香蕉也有助於消化，建議可在早餐，或需要補充能量、纖維時攝取。

香蕉正確吃法2：午餐或晚餐前吃香蕉

午餐或晚餐前也是適合吃香蕉的時機，有助維持精神、減少正餐的攝取量。若無需減重，或有血糖過高的問題，睡前吃香蕉則可幫助睡眠。

香蕉正確吃法3：運動後吃香蕉

香蕉含有大量的鉀，能幫助預防運動大量流汗、電解質不平衡所引起的抽筋。

整體來說，吃香蕉的最佳時間是早餐、午餐，或者是運動後及炎熱天氣下，只要保持合理的攝取量，香蕉就是一種健康美味的食物選擇。

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香蕉吃太多？盤點6大香蕉缺點、壞處！

儘管香蕉營養豐富，但吃太多也有缺點，特別是身體機能有以下狀況的族群：

吃香蕉缺點1：易脹氣、腸胃不適別吃

避免在消化不良、胃病或腸胃不適時吃香蕉，因為香蕉含有山梨糖醇和水溶性纖維，在消化時會產生甲烷等氣體，引發脹氣。

吃香蕉缺點2：多吃易胖，減肥改吃綠香蕉

研究顯示，香蕉的營養價值隨著成熟度增加而提升，但糖分也會升高，因此減肥族群需謹慎攝取。

建議選擇未成熟的綠色香蕉，糖分含量較低，並少在睡前吃香蕉，避免脂肪囤積。

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吃香蕉缺點3：糖尿病，多吃血糖恐飆高

香蕉能穩定血糖水平，但是糖尿病患者若吃太多香蕉，可能會造成血糖過高，建議改吃GI值30的綠香蕉，或在醫師的指示下，控制香蕉的攝取量。

吃香蕉缺點4：鉀含量高：腎臟病、高血鉀須注意！

香蕉鉀含量高，吃太多可能會造成血鉀過多。血鉀過多會導致腎臟功能受損、心臟病發作、肌肉麻痺等問題。如果您有高血壓、高血鉀或腎功能不全等問題，食用前建議先諮詢醫生。

吃香蕉缺點5：服用高血壓藥物者

部分高血壓藥物會使血鉀上升，若同時服用過量的香蕉，可能增加身體負擔；如果您正在服用高血壓藥物，建議與您的醫生討論後再行食用。

吃香蕉缺點6：易引起鼻敏感、鼻塞、皮膚過敏

香蕉屬於寒性水果，容易讓鼻黏膜溫度下降，血液循環變差，使鼻子過敏症狀加劇，特別是換季或秋冬等寒冷季節，要控制香蕉的攝取量，避免身體受寒。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：香蕉減肥正確吃法！一天吃幾根、何時吃最好？吃太多恐6壞處】

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